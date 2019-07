Konec šmejdů v Česku? Dodavatelé energií proti nekalým praktikám | E15.cz

Liberalizovaný energetický trh v České republice spotřebitelům přinesl kromě možnosti vybrat si firmu, od níž budou nakupovat elektřinu nebo plyn, také nepříjemnosti. Stačí jeden podpis na nevýhodné smlouvě, aby se roztočilo kolečko potíží a pokut. Mezi solidními dodavateli totiž působí i firmy, jež se neštítí používat nekalé praktiky. Do toho vstupují podomní prodejci, kteří jednou prodávají hrnce, podruhé elektřinu.

V poslední době pak přibývá i různých zprostředkovatelů, kteří slibují nejvýhodnější ceny energií. To potvrzuje i Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. „V naší spotřebitelské poradně se opakovaně setkáváme se stížnostmi na dodavatele energií. Většina z nich směřuje na aukce energií, kdy zprostředkovatel navštíví spotřebitele doma a slíbí mu, že pro něj vysoutěží nejlevnějšího dodavatele,“ upřesňuje. Ačkoliv zprostředkovatelé lákají spotřebitele na to, že za jejich služby nic nezaplatí, má to háček. Když se lidé rozhodnou smlouvu s vysoutěženým dodavatelem neuzavřít nebo ji ukončit, naúčtuje mu zprostředkovatel smluvní pokutu.

Deklarace proti šmejdům

Na používání manipulativního a klamavého jednání a na zneužívání důvěry zákazníků při prodeji energií upozorňují i státní orgány, například Energetický regulační úřad nebo Česká obchodní inspekce. Už dříve někteří dodavatelé podepsali Etický kodex obchodníka s elektřinou a plynem, který sice stanovil některé zásady, ovšem pokud je dodavatel poruší, žádné závažné sankce mu nehrozí. Na konci letošního května pak několik dodavatelů podepsalo Deklaraci účastníků trhu s elektřinou a s plynem na ochranu spotřebitelů, a to za účasti České obchodní inspekce, Energetického regulačního úřadu a ministerstva obchodu. Deklaraci inicioval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).

Podpisem deklarace se dodavatelé zavázali k transparentní komunikaci se zákazníkem, k jednoznačným a férovým podmínkám smluvního vztahu a ke kontrole a regulaci fungování zprostředkovatelů prodeje energií. „Jsou to tři klíčové oblasti, které výrazně pálí současný energetický trh a spotřebitele. Otázkou je, jak bude deklarace naplněna v praxi,“ uvádí Lukáš Paleček z projektu EnergetickaPoradna.cz.

Zákazník by měl díky deklaraci získat jistotu, že to, co se od dodavatele energií dozví při uzavírání smlouvy, bude platit během její celé platnosti. Dodavatelé také slíbili, že zjednoduší proces odstoupení od smlouvy a minimalizují se tak problémy, do nichž se odběratel v řadě případů dostával. Nezřídka se jednalo i o přerušení dodávky energií nebo o potíže finančního rázu, které v řadě případů končily exekucí.

Dodržování ohlídá ČOI

Deklaraci zatím podepsalo deset dodavatelů. Jsou mezi nimi společnosti ČEZ, E.ON, innogy, Centropol, MND, Skupina Bohemia Energy, Dobrá energie, Pražská plynárenská, Energie ČS a eYello CZ. „To, že se k deklaraci připojili nejvýznamnější hráči na trhu, považuji z pohledu zákazníka za největší úspěch. Jde nepochybně o odvážný krok, protože porušení tohoto dobrovolného závazku je spojené také s postihem v podobě medializace nekalého chování firmy,“ říká Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Zda energetické firmy deklaraci dodržují, by měla ohlídat Česká obchodní inspekce. Pokud zjistí pochybení, bude kontaktovat SOCR ČR. Ten podle svých slov naváže s firmou kontakt a vyzve ji k vysvětlení vzniklé události a případné nápravě. O té bude následně informovat veřejnost. „Věřím, že navrhované řešení přispěje k lepší ochraně spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami, protože samotné společnosti se přihlášením k deklaraci zavazují chovat eticky,“ dodává ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Trh s energiemi se zlepšuje

Nepříliš pozitivně vnímá deklaraci Jan Schindler, analytik Kalkulátoru TZB-info.cz. „Osobně se domnívám, že se jedná o podvod na spotřebitele. Postavení se zlepší jen části spotřebitelů,“ konstatuje. Podle něho je důležité, aby si lidé sjednali smlouvu na dobu neurčitou a aby Energetický regulační úřad neuděloval licence podnikatelům, kteří již zkrachovali.

„Proti šmejdům iniciativa určitě pomůže, ale jde o celý trh, nikoli jen o tento malý segment. Trh se kultivuje díky společnostem, které již mají solidní nabídky, nemusí nikoho držet pod hrozbou pokut, a přesto jim lidi neutíkají. Takových společností je čím dál tím víc,“ uzavírá.