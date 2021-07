Odborníci varují před podpojištěním nemovitosti | E15.cz

„Pokud neodpovídá, mnohý majitel nemovitosti v případě pojistné události lehce ztratí, co měl,“ upozorňuje analytik pojistného trhu skupiny Partners Pavel Krejčík.

U podpojištěných nemovitostí totiž nehrozí jen nižší pojistné plnění, ale navíc i jeho snížení podle procentuální výše podpojištění. Pro příklad není třeba chodit daleko. Jsou to například podpojištěné domy poškozené nedávným tornádem na jižní Moravě, u nichž pojišťovna už tak nízké pojistné plnění právě z důvodu podpojištění ještě sníží. Týká se to ale všech majitelů pojištěných nemovitostí.

Tip: Jak si dobře vybrat pojištění nemovitosti? Poradíme

Podpojištění značí zkrácení plnění

Není ničím výjimečným, když majitel podpojištěné nemovitosti až při pojistné události zjistí, že mu nejenomže pojistné plnění nepokryje vzniklou škodu, ale navíc mu ho pojišťovna právě kvůli podpojištění ještě více zkrátí. K takovým situacím dochází právě v důsledku růstu cen nemovitostí a starším a neaktualizovaným pojistným smlouvám.

Například byt ve větším městě, který byl koupen v roce 2019 za 2,5 milionu korun a který byl ve stejném roce na tuto částku pojištěn, má dnes cenu ke čtyřem milionům korun. Avšak při totální škodě, třeba například následkem úniku plynu, požáru či i nedávno řádícího tornáda, by jeho majitel od pojišťovny nedostal ani oněch 2,5 milionu.

„Pojišťovna by v jeho případě s největší pravděpodobností totiž uplatnila sankci za podpojištění. To je, že by mu snížila sjednané plnění, protože neodpovídá reálné situaci na trhu. A snížila by mu ho podle procentuální výše podpojištění jeho bytu,“ vysvětluje Pavel Krejčík.

Podle něj by se sjednané plnění 2,5 milionu korun kvůli podpojištění smrsklo právě o cca 40 procent (nárůst hodnoty bytu). Od pojišťovny by tak v případě pojistné události s totální škodou dostal zhruba 1,5 milionu korun.

Pojistné smlouvy je třeba hlídat

Snížení pojistného plnění kvůli podpojištění je na tuzemském pojistném trhu běžnou praxí. Divit se mu dle Pavla Krejčíka může pouze neinformovaný pojištěnec.

„Bohužel mnoho lidí podpojištění svého majetku, ale i třeba podpojištění rizik ve svých životních pojistkách stále podceňuje. Myslí si, že jsou pojištění, ale ve finále mohou jít i o žebrácké holi, protože od pojišťovny dostanou jen zlomek toho, co si mysleli, že dostanou,“ říká.

I proto důrazně upozorňuje, aby všichni lidé s jakoukoli pojistnou smlouvou, která je starší než dva roky, věnovali svému pojištění alespoň trochu pozornosti a ověřili si, zda mají nastavené pojistné částky podle aktuální tržní ceny nemovitostí. V případě životního pojištění pak podle toho, jaké jsou jejich skutečné výdaje. Kolik peněz by potřebovali, pokud by oni či jejich rodina přišli z důvodu nemoci o příjmy.

„A pokud tyto pojistné částky nemají správně nastaveny, měli by pojistku co nejdříve upravit. Není třeba čekat ani na výročí smlouvy. Pokud je nemovitost výrazně podpojištěna, pak se smlouva dá aktualizovat u všech pojišťoven okamžitě,“ uzavírá.