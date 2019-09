Podzim zahýbe s energiemi. Zdraží elektřina a možná i plyn | E15.cz

Dodavatelé zdražovali už loni a k dalšímu navýšení cen elektrického proudu někteří z nich přistoupí i letos. Důvodem jsou rostoucí ceny elektřiny na energetických burzách. Od roku 2016 se totiž vyšplhaly na dvojnásobek. „Nárůst ceny elektřiny na burzách pokračoval i letos. Aktuálně je meziroční nárůst asi 12,4 procenta,“ uvádí Hana Novotná, tisková mluvčí společnosti Bohemia Energy.

Ceny, za něž dodavatelé nakupují elektřinu na rok 2020, jsou tak vyšší než ty, za které energii pořizovali na letošní rok. „Dlouhodobě nepříznivý vývoj ceny elektřiny na burzách nás nutí částečně promítnout tyto náklady i do koncových cen. I ostatní dodavatelé musí řešit tento výrazný nárůst a předpokládáme, že dříve či později rovněž ke zvýšení cen přistoupí,“ říká Martina Slavíková, tisková mluvčí společnosti E.ON.

Rostou ceny povolenek i uhlí

Důvodem růstu cen energií na burzách jsou zdražující emisní povolenky a také uhlí, z něhož se v Evropě stále vyrábí většina elektřiny. „Emisní povolenky jsou nyní pětkrát dražší než před dvěma lety a tvoří polovinu ceny elektřiny,“ upřesňuje Roman Gazdík ze společnosti ČEZ.

Stále platí, že přímý a největší vliv na cenu elektřiny mají právě povolenky. „Vývoj jejich cen je do značné míry ovlivněn spekulacemi. Proto je velmi obtížné predikovat, zda je jejich aktuální cena opravdu podložena budoucí skutečnou spotřebou, anebo je nadhodnocena a jejich reálná potřeba bude významně nižší. To však ukáže až čas. I když se to nyní nezdá, můžeme zažít pohyb cen elektřiny i směrem dolů, alespoň přechodně,“ dodává Hana Novotná.

Pozvolné zdražování elektřiny

Dodavatelé prozatím budou zdražovat jen pozvolna a jen někomu. Podobně se to stalo už loni na sklonku roku a také letos v lednu. Jako první tehdy prolomila ledy energetická skupina ČEZ, když zdražila o 4 procenta lidem, kteří neměli fixované ceny. Začátkem letošního roku zdražila také Pražská energetika, v průměru o 5 procent. Ta se nyní ceny zvyšovat nechystá. „Ceny elektřiny letos měnit nebudeme a příští rok uvidíme, jak se bude cena vyvíjet na velkoobchodním trhu, případně jaké budou další vnější podmínky a jednání konkurence,“ podotýká tiskový mluvčí Petr Holubec.

K úpravě ceníků se ale chystá společnost E.ON. „Dotkne se pouze některých tarifů a klientů, kteří nemají fixované ceny energie. Obecně se dá říct, že kdo používá elektřinu pro běžnou spotřebu, zaplatí několik desítek korun měsíčně navíc. Zvýšení ceny se kvůli vysoké spotřebě nejvíc dotkne těch, kteří elektřinou topí,“ dodává Martina Slavíková.

Ani největší alternativní dodavatel Bohemia Energy neplánuje plošné zdražování, nicméně některé ceníky upravovat bude. „K úpravám cen dochází pouze u těch produktů, které jsou navázány na cenu dominantních dodavatelů, kdy zákazníkům garantujeme vždy nižší cenu,“ vysvětluje Hana Novotná a dodává, že ceny se mohou hýbat jak směrem nahoru, tak směrem dolů. Pokud se však ceny elektřiny na velkoobchodním trhu budou držet i nadále na vysoké úrovni, nevylučuje dodavatel do budoucna vyloučit zvýšení cen i u standardních produktů.

Plyn je nízko, ale růst může

Zatímco cena elektřiny na burzách roste, zemní plyn se drží na uzdě nebo dokonce zlevňuje. „Například Českomoravská komoditní burza Kladno uvádí, že roční kontrakty pro koncové spotřebitele zemního plynu byly uzavírány začátkem letošního léta za 535 korun za megawatthodinu, zatímco na začátku září za 489 korun, což je pokles zhruba o 9 procent,“ říká analytik Petr Woff z portálu KupníSíla.cz a dodává, že šikovní dodavatelé nebudou muset zdražovat.

Také Jan Schindler, analytik kalkulátoru TZB-info.cz, uvádí, že ceny plynu jsou na spotových trzích rekordně nízké, zásobníky plynu na zimu jsou přeplněné a je převis nabídky nad poptávkou. „Přesto si myslím, že zdražovat se bude, ale po krůčkách a nenápadně, nikoli hromadně. Možná dodavatelé zvýší fixní platby, jako je stálý plat. Výhodou je, že v současné době lze najít na trhu velmi levné nabídky,“ uzavírá.