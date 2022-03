Pohled Zlaté koruny: Vyplatí se spořicí účet? A jak ho vybírat | E15.cz

Na finančních serverech se prakticky každý týden mění žebříčky nejvýhodnějších spořicích účtů. Není problém si je vyhledat a navzájem porovnat. Stačí se jen pomocí aktuálních přehledných tabulek a podrobných informací v nich seznámit s jejich úroky a dalšími důležitými parametry a tento obsah si pořádně promyslet v souvislosti s vlastními možnostmi spoření a individuálními záměry. I u spořicích účtů totiž platí stejné pravidlo, jako u ostatních finančních produktů: produkt má sloužit nám a naší rodině, tudíž prvoplánově zjišťujeme, zda odpovídá našim zájmům a potřebám.

Co je ale vlastně spořicí účet za produkt, podle čeho ho vybírat a pro jaké cíle je vhodný?

Pozor, nejde o investici!

Hodně lidí si spořicí účet ještě stále plete s investičním produktem, takže v první řadě je třeba upozornit, že i když nepochybně určité zhodnocení přináší, o investici rozhodně nejde! Od té ho odlišují jednak sympatické skutečnosti, že patří k nejméně rizikovým finančním produktům vůbec a že s penězi na spořicím účtu můžeme nakládat dle své vůle, tzv. „kdykoli – jakkoli“, což se o těch v investičním produktu, říct nedá. Nejpodstatnější odlišnost je však „realita výnosu“ – tedy, že i ty nejvyšší současné úroky spořicích účtů jsou stále značně pod úrovní inflace…

Konzervativní, bezpečný produkt

Díky stoupající inflaci si stále více lidí u nás začíná uvědomovat, že pokud se o své finance aktivně nepostarají, tak jejich úspory budou poměrně rychle ztrácet na hodnotě. Řada z nich proto svojí pozornost obrací ke spořicím účtům, protože jde o velmi konzervativní a v bankách do stanoveného limitu pojištěné produkty.

Úrokové sazby spořicích účtů se nyní pohybují kolem tří procent, respektive nejlepší nabídky atakují hranici čtyř procent. Ale ani takový výnos současnou inflaci neporazí! Některé banky mají v nabídce kombinaci úrokově zvýhodněného spořicího účtu a investici do podílových fondů (např. Bonus Invest nebo Duo Profit), což alespoň zčásti motivuje klienty k použití skutečných investičních nástrojů.

Sledujte nejen výši úroku, ale i podmínky

Při vybírání vhodného spořicího účtu rozhodně není dobré se orientovat pouze podle výše nabízené úrokové sazby. Je potřeba důkladně pročíst i další podmínky pro přiznání takového úroku, aby pak nebyl klient nemile překvapen (např. potřebou pravidelného příjmu na účet, placení kartou atd.). Vyplatí se i zkontrolovat poplatky, a to jak za vedení, založení a zrušení účtu, tak i poplatky za převod peněz nebo za výpis z účtu. Zvlášť podmínky vyššího úročení je třeba na spořicích účtech sledovat podrobně a často, protože se v čase můžou měnit.

Ty nejvyšší úrokové sazby bývají nejčastěji podmíněny tzv. pásmovým úročením. Tedy minimálním a hlavně maximálním vkladem, který nesmí po celou dobu klesnout pod určenou úroveň. Pokud v dané bance má klient už nějaké peníze uložené, pak je dobré zkontrolovat, zda se úročení vztahuje i na tyto vklady nebo pouze na „nové peníze“. Vyšší úročení, např. u Bonus Invest (KB) a Duo Profit (ČSOB), je podmíněno investicí stejné nebo vyšší částky do fondů.

Kampelička: atraktivní úrok, ale nutný členský vklad

Spoření u družstevních záložen (tzv. kampeliček) je specifické tím, že klient musí složit členský vklad, na který se vztahují jiná pravidla než na spořicí účet, a poté může být úročen maximálně desetinásobek této částky.

Co ale platí pro všechny spořicí účty obecně, je nutnost pravidelně sledovat situaci, protože finanční instituce mohou úročení změnit prakticky ze dne na den. Také je třeba počítat s tím, že peníze, které vám banka skrze úrok dá, budou zdaněny. Srážková daň vám tak ukrojí 15 procent z úroku.

Paradox: honíme slevy, přitom peníze ztrácíme

Různé průzkumy uvádí, že něco mezi 60 – 80 procenty dospělé populace v České republice aktivně vyhledává slevové portály, čte letáky, podle slev nakupuje a díky tomu šetří peníze. Bohužel to ale neplatí v otázce správy vlastních peněz, kde naopak většina české populace zbytečně peníze ztrácí. Podle České bankovní asociace úspory českých domácností dosahují zhruba třech biliónů korun. A polovina z těchto peněz leží na neúročených, nebo jen nepatrně úročených účtech (většinou běžných).

Lepší než běžný účet

Spořicí účet tedy patří mezi produkty, které by české domácnosti měly mít ve svém finančním portfoliu. Je to rozhodně lepší než mít všechny peníze na běžném účtu. Měly by na něm být úspory, které v případě potřeby poslouží jako tzv. likvidní rezerva, na maximálně tři až šest měsíců. Díky své bezpečnosti a flexibilitě jsou spořicí účty dobrým místem pro uložení takové částky, kterou chceme mít stále po ruce pro nečekané události. V současnosti je spořicí účet jeden z nejefektivnějších způsobů, jak mít své peníze stále dostupné a přitom alespoň částečně chráněné před inflací.

Autor článku je člen Finanční akademie Zlaté koruny a výkonný ředitel pro obchod stavební spořitelny Modré pyramidy.

Zlatá koruna již 20 let pořádá soutěž finančních produktů, které hodnotí téměř 400 členná nezávislá Finanční akademie, organizuje odborná ekonomická a finanční fóra, provozuje finanční portál se srovnávačem www.zlatakoruna.info a rádce www.penizevrousce.cz.