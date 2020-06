Proč si nedávat sídlo společnosti na domovskou adresu? | E15.cz

Někteří podnikatelé věc řeší tak, že si sídlo firmy zapíšou na domovskou adresu. To je však nejhorší věc, kterou můžete udělat. Proč? Pojďme si všechno objasnit a ukázat si lepší řešení.

Na domovskou adresu si sídlo dává spousta firem

Koho by mohlo napadnout dát si sídlo společnosti na svou domovskou adresu? Nejčastěji jde o tři následující situace:

1. Podnikáte vzdáleně, zaměstnanci pracují z domova, a tak žádnou kancelář nepotřebujete. Proč ji platit?

2. Kancelář sice máte, ale ne zrovna dvakrát reprezentativní. Místem, kam chodíte pracovat, se nechcete chlubit, a tak si sídlo firmy raději napíšete k sobě domů.

3. Nechcete, aby vás zákazníci vypátrali. Sídlo firmy se dá totiž snadno dohledat.

V tom posledním bodě však spočívá největší háček a hlavní důvod, proč byste si sídlo firmy domů raději dávat neměli.

Sídlo společnosti na domovské adrese má mnoho nevýhod

Vážně si přejete, aby si kdokoliv mohl dohledat, kde bydlíte? Dnes není problém si zadat adresu do Google map a přesně se podívat, jak vypadá konkrétní dům. Dáváte tím všanc své soukromí, zároveň děláte vizitku firmě.

Část zákazníků bude možná zmatená z toho, že se sídlo vaší firmy nachází v zástavbě rodinných domů. Bude to považovat za omyl a poohlédne se někde jinde. Ti, kteří pochopí, o co jde, se za vámi kdykoliv mohou vydat. Možná vás vyruší při rodinné večeři, možná uvidí něco, co by vidět neměli. A když už byste náhodou byli doma, kam takového zákazníka posadíte? Do obývacího pokoje?

Umístěním sídla firmy na domovskou adresu prostě spojujete jméno firmy se svým soukromím, což není zrovna dobrý postup. Kromě toho, na některé zákazníky či obchodní partnery uděláte dojem, že nemáte dostatek peněz ani na zaplacení kanceláře. Virtuální kancelář přitom v dnešní době vyjde jen na pár stovek.

Zařiďte si virtuální sídlo se všemi službami

Všem, kdo mají sídlo společnosti zapsané doma, přijde vhod služba virtuálního sídla. V dnešní době už nejde o nic nenormálního, virtuální adresy využívá opravdu spousta firem. Některé si dokonce platí sídlo v Praze, ačkoliv jsou z Brna. Proč? Na zákazníky i obchodní partnery to působí daleko lépe, Praha je přece jenom světové město.

Virtuální sídlo firmy je v podstatě jen adresa, na níž máte sídlo zapsané. Pokud vás sem přijde někdo hledat, milá paní na vrátnici vám dá vědět, případně mu dá kontakt na vás. Na vrátnici vám také přeberou poštu, mohou vyřizovat i telefony. Záleží na tom, jaké všechny služby si zaplatíte.

Poměrně běžné také je, že na své virtuální adrese můžete čas od času využívat kancelář či zasedací místnost. Nemusíte si tedy dělat starost, kam pozvete zákazníka na obchodní schůzku. Posadíte se s ním v zasedací místnosti na adrese, již máte oficiálně uvedenou, takže mu nic nebude podezřelé. Vlastně se ani nemusí dozvědět, že je to pouze virtuální adresa.

Vyberte si sídlo na luxusní adrese

Kdo se rozhodne zařídit si virtuální adresu, ten má na výběr. Čím luxusnější lokalita, tím je adresa dražší, pořád se však bavíme o částkách v řádu stovek korun, maximálně přes tisícovku. Například u Jake&James nabízí sídlo společnosti na Praze 10 již od 135 Kč měsíčně. Zařídíte ho online po vyplnění několika údajů, pokud si sídlo zaplatíte na větší počet let, získáte slevu.

O sídla v Praze je zájem z důvodu prestiže i nižší četnosti kontrol ze strany finančního úřadu. Mimochodem, virtuální adresa je naprosto legální záležitost. Nejde o nic, za co byste při kontrole byli penalizováni.