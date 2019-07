Průměrná sazba hypoték v červnu klesla na 2,76 procenta | E15.cz

Průměrná úroková sazba hypoték v červnu klesla na 2,76 procenta z květnových 2,80 procenta. Sazby klesly pátý měsíc v řadě. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to 1,77 procenta. Od té doby většinou rostla.

Nízké sazby přilákaly do bank více klientů než v květnu. Celkem za šestý měsíc roku bylo sjednáno 7 119 hypoték, o 142 více než v předchozím měsíci. Lidé si sjednali hypotéky za 16,498 miliardy korun, což je zhruba o 0,6 miliardy korun více než v květnu. V meziročním srovnání ovšem objem i počet nových hypoték klesl.

"Pokračující akční nabídky přilákaly v tomto roce zatím nejvyšší počet zájemců o hypoteční úvěr, i tak se však jedná o objemy obvyklé v minulých letech pro slabší měsíce. Výsledky Fincentra Hypoindexu také potvrzují, že růst cen nemovitostí se prozatím nezastavil a průměrná výše hypotečního úvěru poprvé překonala hranici 2,3 milionu korun," uvedl hlavní analytik finančněporadenské společnosti Fincentrum Josef Rajdl.

Za poklesem úrokových sazeb je podle ředitele hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milana Voldřicha pokles cen dlouhodobých finančních zdrojů na trhu, z nichž jsou hypotéky financovány. "Během léta neočekáváme žádné výrazné změny v trendu vývoje sazeb, budou stagnovat na stávající úrovni," uvedl.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda se tak domnívá, že úrokové sazby u hypoték již letos v průměru zůstanou pod úrovní tří procent. "Při dalším zhoršení mezinárodních ekonomických podmínek se nad úroveň tří procent letos už nedostanou a spíše budou ještě klesat," uvedl.

Právě proto, že je na trhu stále hodně peněz, tak se banky snaží podle hypotečního specialisty ChytryHonza.cz Daniela Horňáka za každou cenu najít nové klienty. "I v červnu tedy přišly s řadou nabídek v podobě snížení úrokových sazeb a různých akcí pro klienty," uvedl.

Hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura uvedl, že červen byl sice z hlediska prodaných hypoték nejlepší měsíc v tomto roce. "Ale dramatické propady ze začátku roku už se dohnat nepodaří. Leda by se stal zázrak. Bankám totiž vypadla oproti loňskému roku více jak měsíční produkce a tak se snaží přemluvit klienty nižšími úrokovými sazbami," uvedl.

Celkově za letošních šest měsíců si lidé sjednali 36 874 hypotečních úvěrů za 83,597 miliardy korun. Ve stejném období loni ovšem objem hypoték překonal již hranici 100 miliard korun, když lidé uzavřeli přes 49 000 hypoték. "Hypoteční trh tedy zažívá stále velké ochlazení. Důvodem jsou regulace hypoték z minulého roku a vysoké ceny bytů," uvedl Rajdl.

Podle výkonného ředitele společnosti CAPEK&CO Michala Čapka je zřejmé, že se ČNB zpřísněním podmínek pro poskytnutí hypoték nepodařilo zastavit zdražování cen nemovitostí. "Ale podařilo se jí zastavit předlužovaní klientů, kteří by v budoucnu mohli mít se splácením hypotéky potíže. Nebýt zpřísnění podmínek, v pohodě by si jí vzali i nyní a banky by jim v apetitu lepších a lepších čísel v klidu půjčily," uvedl.