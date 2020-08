Průzkum: V létě chceme rekonstruovat | E15.cz

Přes polovinu Čechů chce během léta zvelebit své bydlení, chalupy nebo zahrady. 41 procent těchto lidí zamýšlí do renovací investovat desítky tisíc korun. Nejčastěji budou pořizovat vybavení do domácnosti a rekonstruovat. Uvedl to průzkum pro úvěrovou společnost Fair Credit.