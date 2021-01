Realitní trh 2021: Jaké budou top reality a naopak propadáky? | E15.cz

U kterých nemovitostí letos poroste cena a naopak majitelé kterých bytů či domů se musí smířit s nižšími zisky při prodeji? Portál Bezrealitky připravil možné scénáře.

Propadáky roku 2021

Satelitní domky

Tento typ domů zažil velký boom v devadesátých letech. Každý chtěl bydlet na okrajích měst, které nebyly ani městskou čtvrtí, ani venkovem. Tyto domy často splňují většinu parametrů pro to, aby jejich cena rostla pomaleji, než jaký je průměr v lokalitě. Či dokonce stagnovala. Většinou je zde špatné dopravní spojení, nízká občanská vybavenost a také neatraktivní okolí. Dalším mínusem je, že věk těchto staveb už se blíží k 30. rokům. Bude tedy potřeba generální rekonstrukce. „Stavby z prvních satelitů jdou často do prodeje poté, co se jich zbavuje první generace majitelů, jejichž děti v nich nechtějí bydlet. Náklady na pořízení takového domova spolu s náklady na případnou generální rekonstrukci však neodpovídají komfortu bydlení, který nabízí,” uvádí Hendrik Meyer, CEO Bezrealitky.

Velké byty

Zájem o velké byty je menší jak v oblasti nájmů, tak za strany prodejů. Proto majitelé případný prodej prozatím odkládají s tím, že počkají na návrat investorů ze zahraničí. Ti totiž mají větší kupní sílu než Češi. Je ale jasné, že někdo prodat byt musí. Je proto třeba se připravit na nižší zisk z prodeje než by tomu bylo ve stejném období roku 2019. Dvojnásob to platí u velkých bytů, které se nenachází v prémiové lokalitě.

Špatně zrekonstruované byty

V ceně nemovitosti se odrazí technický stav nemovitosti. Ale i úroveň rekonstrukce. Rekonstrukce nemovitosti sice mohla být provedena, její úroveň a kvalita ale nemusí odpovídat její ceně. Zvýšený počet „unáhlených“ rekonstrukcí se datuje především na počátek ekonomického oživení po krizi v první polovině minulého desetiletí.

„Tradičním příkladem mohou být například rodinné domy, kdy se majitel při rekonstrukci stal zároveň architektem a na nevhodné řešení využil drahé a kvalitní materiály, které nyní hodlá pokrýt vyšší prodejní cenou. Nový majitel naopak kalkuluje, kolik navíc bude stát jejich odstranění a uvedení nemovitosti do rozumnější stavu – to vše v situaci, kdy ceny stavebních prací jsou výš než před pěti – sedmi lety. Podobná situace je i u bytů, kde došlo například k necitlivé změně dispozice, která se nedá řešit jinak než opětovným vybouráním a stavbou příček. Často jsou to přitom zásahy staré ani ne jednu dekádu,“ uvádí Hendrik Meyer.

Kde naopak najdeme realitní terno

Apartmány pro domácí turistiku

Jde předpokládat, že i v roce 2021 se naše letní dovolené budou směřovat do tuzemska. Velmi žádané tak jsou nemovitosti, které jsou v atraktivních lokalitách a lze je využít k ubytování turistů. „Zejména v horských oblastech věřím investici takřka do jakékoliv nemovitosti. Jejich cena bude i s ohledem na turistiku krátkých vzdáleností, která v příštích letech přivede ještě více Němců, Rakušanů nebo Poláků, nadále výrazně růst. Podobně bych vsadil i na starší městské domy před rekonstrukcí v podhorských obcích, které jde nyní pořídit opravdu za zlomek budoucí ceny,” uvádí Hendrik Meyer.

Chalupy nebo chaty po rekonstrukci a druhé domovy

Velkým trendem jsou chaty a chalupy zařízené k pohodlnému bydlení. Takový druhý domov. Zájem o investice do nového bydlení, které by bylo možné pro tento účel využívat, roste.

Starší domky na železnici

Starší domky, které mají spojení s městem přes železnici, se mohou v roce 2021 stát klasickým příkladem „second chance“. Zlatý důl jsou nemovitosti v okolí Brna. Zde se totiž rozšiřuje železniční MHD.