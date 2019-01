Úbytek realitních makléřů jejich služby podle Dostálové nezdraží | E15.cz

"Samozřejmě nemůžu věštit z křišťálové koule, ale určitě se nedomnívám, že by mělo zavedení zákona zdražit služby realitních makléřů. Musíme si uvědomit, že je tady spousta takzvaných garážových makléřů, kteří to nedělají jako svoje povolání. A tam přesně zákonem cílíme. Aby realitní makléři byli pojištěni, měli kvalifikaci a měli to jako povolání," řekla Dostálová.

Podle generálního ředitele realitní kanceláře Next Reality Roberta Hanzla by zákon mohl být přísnější, například v otázce kvalifikačních požadavků, povinného pojištění nebo v otázce úschovy peněz u realitní kanceláře. "Zákon vítáme. Ale přáli bychom si přísnější podmínky. Ti, kteří svoji činnost provozují správně, by je splňovali. A více by to eliminovalo zmíněné garážové realitky," řekl. Poukázal na to, že ve finančním zprostředkování musí makléř projít nějakou formou certifikace nebo kvalifikace. "V realitách nám bude postačovat praxe. Kvalifikace se týká jenom osob, které do oboru budou vstupovat," dodal.

Při úschovy peněz u realitní kanceláře mu vadí termín, že nesmí klientovi úschovu "doporučit". Podle něj by to mělo být výslovně zakázané. "Vykládáme si to tak, že když si klient sám řekne, že k nám chce dát peníze do úschovy, smíme mu to umožnit. Takže buď to úplně zakázat, nebo ať tu úschovu na svých účtech realitní kanceláře poskytují. Ale v tom případě musí skládat různé jistiny pro případné odškodnění klientů," uvedl dále Hanzl.

Podle Dostálové MMR muselo zákon navrhnout tak, aby nediskriminoval malé a střední podnikatele. Zástupci některých realitních kanceláří rovněž kritizují, že pojištění realitního zprostředkovatele je nedostatečné, když částka povinného pojištění na pojistnou událost se snížila z původních šesti milionů korun na 1,75 milionu. "I tahle částka nám působila velké problémy. Museli jsme zvolit zlatou střední cestu," dodala Dostálová.

Zákon o realitním zprostředkování by měl změnit dosavadní volnou živnost na živnost vázanou s požadavky na odbornou kvalifikaci. Makléř bude muset mít vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie, financí, marketingu a obchodu nebo stavebnictví. Další možností je vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe.

Návrh zákona například počítá s povinností realitního zprostředkovatele uvádět v inzerci, ale i ve smlouvě o realitním zprostředkování všechny informace srozumitelně a způsobem, který nevzbuzuje pochybnost.

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v ČR ke konci loňského roku 14 602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Po přepočtu na počet obyvatel patří v tomto ohledu Česká republika ke špičce v Evropě, na jednoho makléře připadá asi 720 obyvatel. Neoficiální odhady počítají až s 25 000 realitních zprostředkovatelů. V Německu, které je v tomto žebříčku na posledním místě, je počet obyvatel na makléře desetkrát vyšší.