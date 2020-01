Do realit dnes proudí obrovské množství peněz | E15.cz

Investice do realit se staly pro mnoho domácností jednou z mála možností, jak investovat s odpovídajícím výnosem. Reality nesou více než spořicí účty nebo termínované vklady. Ať už jde o investice do takzvaných investičních bytů anebo i realitních fondů.

Podle odborníků jsou realitní fondy určeny zejména těm investorům, kteří nemají prostředky na to, aby si sami koupili nějakou nemovitost na investici, anebo chtějí investovat do realit, ale nechtějí mít starost s následnou péči o ni. To jim nemovitostní fondy umožní, aniž by ale snižovaly atraktivitu investice.

„Lidé dnes chtějí investici, na kterou si mohou sáhnout. To jim nemovitostní fondy umožní. Navíc nemovitosti jsou i skvělým diverzifikačním nástrojem a jako jeden z mála nástrojů umí využít inflaci ve svůj prospěch,“ vysvětluje zakladatel a správce realitního fondu Trigea Tomáš Trčka.

Podle odborníků mají realitní fondy ale i jiné výhody. Jednou z nich je i relativně nízká míra rizika, kterou v nich investor podstupuje. Podle Trčky jsou vzhledem k hmotné povaze aktiv z pohledu rizika za zhruba srovnatelné s dluhopisy. Dle jeho slov jsou na tom ale výnosově lépe.

Komerčních reality je stále nedostatek

Tuzemské nemovitostní fondy investují zpravidla výhradně do komerčních nemovitostí. Důvod je prostý, výnos z komerčních nemovitostí je podstatně vyšší, než nabízí výnos do rezidenčních nemovitostí. Další důvod je i to, že v České republice není dostatek velkých rezidenčních projektů se zaměřením na nájemní bydlení. Což svým způsobem ale platí i pro komerční nemovitosti, kterých je na trhu stálý nedostatek. A to i ve velkých městech.

„V minulém roce v Praze přibylo 150 tisíc metrů čtverečních nových kanceláří, letos by to mělo být lehce přes 200 tisíc metrů. To představuje zhruba 6procentní roční přírůstek. Celková roční absorpce je přitom okolo 300 tisíc metrů čtverečních. Takže z pohledu potenciálních nájemníků je kancelářských ploch spíš méně,“ vysvětluje Tomáš Trčka.

A právě to se podle něj projevuje i ve výnosech realitních fondů, které vydělávají na pronájmu z komerčních nemovitostí.

Obliba realitních fondů roste

Realitní fondy se podle odborníků už i dnes stávají jedním z nejpopulárnějších investičních nástrojů v Česku. Hlavní zlom přišel v roce 2015, kdy si mnoho domácností uvědomilo, že investice do realit se vzhledem k jejich raketově rostoucím cenám, mohou stát velice výnosnou investicí. Tento vývoj svým způsobem odpovídá i dění v západních zemích, které si rychlým nárůstem cen reality v minulosti již prošly.

„Například v Německu existuje velice dlouhá tradice nemovitostních fondů. Koneckonců i právní úprava, která umožnila vznik tuzemských fondů v roce 2006 vychází z německého modelu,“ vysvětluje Tomáš Trčka.

Na druhé straně i investice do nemovitostních fondů v sobě skrývají rizika. Tím hlavním je ekonomický pokles s dopadem na obsazenost komerčních prostor a ceny nájmů. V tomto případě ale podle Tomáše Trčky není důvod k obavám.

„Pokud ke korekci dojde, tak k ní dojde… Je to přirozený jev a nikdo z nás s tím nic neudělá. Z mojí zkušenosti jsou to ale právě nemovitosti, které se z podobných situací velice rychle zotaví a za pár let bude jejich cena ještě vyšší než před korekcí,“ vysvětluje.

Zároveň ale i dodává, že i kvůli tomu je nutné i při investicích do nemovitostních fondů dodržet to, co platí při každé úspěšné investici, a tím nepanikařit a dodržet zvolenou investiční strategii.