Alternativní investice: Platí otřepané „Neinvestujte do ničeho, čemu nerozumíte“ | E15.cz

Alternativní investice jsou velice různorodá kategorie, které mohou mít jen málo společného. V poslední době se dostávají do hledáčku čím dál většímu okruhu investorů, kteří v alternativách hledají především možnost diverzifikace či zajímavých výnosů.

„Věřím, že prodlužování politiky ultra-nízkých úrokových sazeb ze strany centrálních bank se podepíše na dobré výkonnosti většiny alternativních tříd aktiv. V případě kryptoměn bych však byl opatrný. Jde o velmi rizikový instrument, u nějž je velmi obtížné určit fundamentální hodnotu. Bitcoin tak může výrazně kolísat oběma směry,“ míní Tomáš Pfeiler, portfolio manažer společnosti Cyrrus.

K alternativním investicím bychom měli přistupovat jako k doplňku do portfolia, pokud zbývají volné prostředky a investice do nich neohrozí splnění hlavních cílů. Alternativní investice totiž v drtivé většině sledují nějaký velmi úzký investiční příběh nebo prostor či jsou zaměřené na úzkou skupinu aktiv. To má svá pozitiva, ale i negativa.

Podle analytika Martina Novák z Broker Consulting by se tak mělo jednat o jakési „koření" portfolia, které může zvýšit jeho diverzifikaci a zlepšit výnosový profil. Rozhodně by to neměl být základ portfolia pro běžné klienty. „Alternativy doporučujeme přimíchávat do portfolia v řádu jednotek procent,“ uvádí tiskový mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Nízká likvidita a poplatky

„U alternativních investic je důležité vzít v potaz mnohdy dlouhý investiční horizont, nižší likviditu či specifické poplatky. Diverzifikace je proto opět velmi důležitá. Víc než kdekoliv jinde zde platí pravidlo W. Bufferta – neinvestujte do ničeho, čemuž nerozumíte,“ říká Adam Šperl, portfolio manager Conseq Investment Management.

Také podle Lubora Žalmana, zakladatele EnCor Wealth Management, jsou investiční alternativy pouze pro zkušené investory. Ale i pro ně platí Buffetovo zlaté pravidlo investování. „Když už to někomu nedá, tak raději přes fond, jehož správcem je odborník na danou třídu aktiv. Ale pozor na přemrštěné poplatky. Investor by si měl vyžádat dokument KID a v něm zjistit výši poplatků a míru celkových nákladů, tzv. TER. Poplatky některých fondů dokáží vygumovat veškeré zhodnocení majetku investora.“

Reálná aktiva jsou pro experty

Veteráni, víno či obrazy jsou na první pohled zajímavou investiční příležitostí. Vhodné jsou ale dle odborníků opravdu jen pro skutečné experty v daném oboru. Pokud si bude chtít člověk koupit (a následně prodat) obraz, měl by vědět, jak se takové aktivum oceňuje, kde a jak ho skladovat, znát aukční pravidla, umět určit jeho pravost atd. Jinak se může snadno stát, že bude mít doma kus bezcenného nábytku.

„Specifickým rysem některých alternativních investic jsou emoce. Mohu citovat jednoho z největších českých sběratelů umění: ,Dostal jste nápad investovat do umění? Tak vám radím jít od toho rychle pryč nebo dopadnete jako já. Zainvestujete, pověsíte si to doma na zeď, zamilujete se do toho a už to nikdy neprodáte. A z investování se stane nákladný koníček.,“ doplňuje Lubor Žalman.

Zlato: Názory se rozcházejí

Velmi specifickou kategorií jsou pak komodity, většinou chápány v užším významu jako drahé kovy, mezi nimiž se těší největší oblibě zlato. „Dle mého názoru, zlato není výhodné z dlouhodobého pohledu jako investice, protože samo o sobě (téměř) žádnou přidanou hodnotu nevytváří. Jeho cena neukazuje na schopnost generovat cash-flow, ale odráží náladu na trhu, pozici spekulantů a centrálních bank. S jeho držením jsou naopak spojeny náklady na skladování. Jako krátkodobé zajištění má pak příliš velkou volatilitu,“ uvádí Adam Šperl a dodává: „Pokud očekáváte v budoucnu nějaký katastrofický scénář, pak může být vhodnou volbou, nicméně to už si radši postavte podzemní kryt. Ten vám alespoň k něčemu bude.“

Vhodnější cesta, jak participovat na pozvolném růstu cen komodit, vede dle ČSOB přes akcie těžařských firem, které jsou zastoupeny v portfoliích akciových a smíšených fondů.

Ovšem v názoru konkrétně na zlato nejsou odborníci zcela jednotní. Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management, jej stručně okomentoval jako pojistku vhodnou pro všechny. Ondřej Hartman, profesionální investor z portálu FXstreet.cz pak investici do fyzického zlata z pohledu poplatků a likvidity vidí jako výhodnou i pro drobné investory. „Díky daňovému zvýhodnění se při nákupu neplatí DPH a zavedení obchodníci se zlatem jej vykoupí ihned zpět s náklady zhruba 4 procenta, což je ve srovnání s jinými typy investicí ještě relativně málo,“ uvádí.

Analytik J&T Banky Pavel Ryska by pak o investici do zlata uvažoval od desítek tisíc korun. V řádu tisíců korun může být investice nevýhodná vzhledem k poplatkům, a to jak u nákupu fyzického zlata, tak u investice do ETF fondu, který zlato drží a do něhož lze investovat na burze.

Sázka na fondy

Pro drobné investory jsou dle Adama Šperla asi nejzajímavější možností pro doplnění portfolia investice do nemovitostí, a to pomocí diverzifikovaných podílových fondů, kterých je na našem trhu celá řada.

Dnes již také existují likvidní podílové fondy pro retailové klienty, které investují např. do opčních strategií či do hedgových fondů. Movitější (kvalifikovaní) investoři mají možností více, mohou využít nabídky hedge fondů, private equity, venture debt, investice do infrastruktury a mnohé další.

Komentář Ondřeje Hartmana, profesionální investor z portálu FXstreet.cz

Diamanty – Pokud nejde o nějaký standardizovaný produkt, ale spíše o šperk, tak likvidita bude velice nízká a náklady na koupi+prodej se budou počítat v desítkách procent. Zde už začíná převažovat emoční faktor nad investičně-zhodnocujícím.

Víno – Pouze pro znalce, kteří ví, od koho levně nakoupit a komu pak následně draze prodat.

Veteráni – Lze dobře kombinovat složku uživatelsko-emoční s investičně-zhodnocujícím. Je potřeba ale mít připravenou větší sumu peněz, být fanouškem své investice a počítat s minimální likviditou a náklady spojenými s údržbou.

Umění – Podobně jako veteráni s nižšími náklady na údržbu, ale také s nižší likviditou.

Nemovitosti – Standardní investice pro střední třídu. Nevýhodou začíná být vysoký počáteční obnos, ale je třeba říci, že pro koupi investiční nemovitosti není třeba kupovat novostavbu v Praze nebo v Brně. I starší byt v okresním městě může tuto roli splnit více než dobře díky vyššímu výnosu a s jen mírně horší likviditou oproti zmíněné Praze nebo Brnu.

Bitcoiny – Pouze pro otrlé. Z pohledu volatility jsou kryptoměny v podstatě nejvíce riziková investice.

Start-upy – Jen pro zkušené a velice majetné investory. Skutečné start-upy (mezi které už nepočítám Kiwi.com, Uber) o několika zaměstnancích potřebují miliony korun, ze kterých může být během několika měsíců nula nebo desetinásobek.

Mince – U mincí záleží, jestli jsou tvořeny především hodnotou drahého kovu nebo hodnotou sběratelskou. Složka drahého kovu se chová podobně jako méně likvidní investice do fyzického zlata, sběratelská složka pak více jako víno (viz výše), tzn. pouze pro znalce. Je zde také relativně vysoké riziko padělků.

P2P půjčky – Výhodou je nízká potřeba počátečního kapitálu. Z mého pohledu je ale riziko spojené s těmito půjčkami nedostatečně zohledněné ve výši úroku. Vždy je třeba se ptát, proč bych měl jako investor půjčovat někomu, komu v bance nepůjčili.

Dostihoví koně – nenazval bych je už ani investicí, nýbrž doslova "koníčkem". Bere si ty horší aspekty jak z veteránů (minimální likvidita, náklady spojené s údržbou), tak z vína (je třeba být znalec). Bonusem může být "dividenda" ve formě dostihového úspěchu, ale i tak bych stále o investici nehovořil.