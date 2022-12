Hodnota podílových fondů v listopadu vzrostla | E15.cz

Inflace klesla k deseti procentům v eurozóně, pokles zaznamenala i americká inflace a u české inflace jsme zažili pokles z říjnových 18 procent na 15,1 procenta v listopadu. To se stalo hlavně díky platnosti energeticky úsporného tarifu.

„V reakci na potenciální měkčí měnovou politiku vyrazily nahoru jak ceny akcií, tak dluhopisů a hodnota podílových fondů vzrostla za měsíc o několik procent,“ říká hlavní investiční stratég Partners Martin Mašát.

Růst cen podílových fondů za poslední dva měsíce ale ani tak nedokázal vymazat předchozí letošní ztráty. Jak vyplývá z Partners indexu podílových fondů za listopad, průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se v listopadu sice pohybovala okolo +4,5 procenta, ale i tak letos ztrácí investoři v průměru 8,6 procenta. A za posledních 12 měsíců je hodnota podílů v akciových fondech o 5,9 procenta níže.

Co se týče listopadu, podle Martina Mašata určitě stojí za pozornost výkon speciálně zaměřených akciových fondů. Ty zaznamenaly v posledním měsíci průměrný nárůst o 9,2 procenta.

„Důvodem excelentního měsíčního výkonu je zotavení asijských trhů a především čínských akcií, kde vláda projevila ochotu omezit brutální covidové restrikce,“ říká Martin Mašát s tím, že za celý rok jsou ale i tyto fondy stále o jedenáct procent níže.

Jak si v listopadu stály dluhopisy a smíšené fondy

Česká meziroční inflace náhle spadla na 15,1 procenta. Může za to zejména vládní energetický tarif, ne to, že by v Česku zdražování ubralo na tempu. Tak jako tak poklesy inflace v Česku, Americe, ale i v eurozóně otočily do silně pozitivních čísel výkonnost dluhopisových fondů. Průměrná cena kvalitních dluhopisových fondů za listopad vzrostla o 3,2 procenta.

„Bohužel, za posledních 12 měsíců je to stále nominální ztráta 2,1 procenta, způsobená propadem cen dluhopisů s tím, jak se zvyšovala inflace a základní sazba ČNB,“ dodává ovšem Martin Mašát.

Pokles rizikových prémií, související s optimismem na akciových trzích, podle něj ale významně podpořil i ceny rizikových dluhopisů. Proto fondy rizikových dluhopisů korigovaly v listopadu opět své letošní ztráty a vyrostly o 3,5 procenta. Meziročně jsou níže o 6,6 procenta.

A jak si stály v listopadu smíšené fondy? Ty v souladu s akciovými a dluhopisovými fondy rostly. Další položky vyvážených portfolií, například ceny ropy, však růst brzdily. Jejich průměrná hodnota se zvýšila meziměsíčně o 3,6 procenta a meziročně ztrácí 5,7 procenta.