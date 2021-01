I přes loňské propady zvítězili investoři do akcií. Co jim letos dělá vrásky? | E15.cz

Při pohledu na loňská čísla by se chtělo říct, že „ročník 2020“ byl další z řady běžných, pro investory příjemných roků, na které jsme byli v posledním desetiletí zvyklí. Akciové trhy poměrně silně vyrostly, dařilo se také dluhopisům a mnohým komoditám, kdy si například zlato sáhlo na svá historická maxima z roku 2011. Všichni ale víme, že „běžný rok“ za sebou rozhodně nemáme. Co můžeme čekat od letoška?

Rok 2020 byl výjimečný, v jeho průběhu nebyla nouze o situace, které pocuchaly nervy nejednoho burzovního obchodníka a investora. Pochopitelně, jednalo se hlavně o pandemii nemoci covid-19, která vypukla na konci února a v jejímž důsledku se akciové indexy propadly o téměř čtyřicet procent během jediného měsíce. To byla opravdu mimořádná rychlost a mám dojem, že překonala i to, co se na trzích dělo v letech 2007 a 2008, kdy burzy zachvátila panika z finanční krize. Zastavení ekonomik mělo na ceny akcií mimořádně negativní dopad a některá odvětví jako například cestovní ruch a energetický sektor zaznamenala propad daleko větší.

S tím souvisí další investiční drama loňského roku, kterým byl propad cen ropy. Cenu květnového kontraktu „černého zlata“ nezastavila ani nulová hranice a na parketu tak nastala situace, v níž záporné ceny komodity stavěly kupce ropy do situace, v níž za to, že si na burze koupili kontrakt ropy, nejenže nic neplatili, ale naopak dostali zaplaceno. Tento blázinec trval naštěstí jen na několik hodin v nočním obchodování, ale i tak je dobré ho ve výčtu důležitých událostí roku 2020 zmínit.

Přes tyto dramatické události závěrečná čísla roku říkají, že se s jeho nástrahami investoři vypořádali po svém a brali negativní vývoj na trhu spíše jako příležitost k nákupu nových pozic než jako důvod k definitivnímu výprodeji a opuštění trhů s rizikověji orientovanými aktivy.

Proč se investoři takto chovali?

Z mého pohledu je „viníkem“ pokračující víra v sílu centrálních bank, které již dávno nejsou na trzích jen v pozici jakýchsi rozhodčích, hlídajících dodržování pravidel hry. Centrální banky vidíme již drahnou dobu také v roli samotných hráčů udržujících na hřišti nejen zásady fair play, ale také dobrou náladu přílivem nových peněz a udržováním úrokových sazeb proklatě nízko. A obchodníci jednoduše věří, že to, co pomohlo světu z chapadel finanční a hypotéční krize, zafunguje i tentokrát. Navíc je evidentní, že problém viru je z pohledu delšího horizontu řešitelný prostřednictvím vakcíny, a tak není od věci se „po investorsku“ dívat za horizont a hledat budoucí příležitosti.

Vítězové a poražení

Vítězem jsou z velice obecného pohledu všichni ti, kteří měli své peníze investovány v akciových portfoliích. Celosvětový index MSCI World si i před březnové drama připsal téměř desetiprocentní zhodnocení, což je i z hlediska historie nadprůměrné číslo. Spokojeni by ale měli být také ostatní investoři. Naopak poraženými jsou lidé stojící mimo trh, hromadící své peníze na běžných nebo spořicích účtech. Úročení na nich je dnes prakticky nulové a při téměř tříprocentní inflaci hodnota jejich úspor v posledním roce ztratila a oni se opět o něco přiblížili k chudobě.

Pohled na trh ukazuje, že jasným vítězem byly akcie technologických společností. Dopady pandemie na ně byly jen omezené a spíše krátkodobé. Uzavření obchodů a nucené omezení pohybu lidí se nijak nedotklo firem mající svůj hlavní byznys na internetu. Spíše naopak. Tržby internetových firem prudce rostly a s nimi také ceny jejich akcií. Není výjimkou, že se investice do těchto společností zhodnotila během jednoho roku i o stovky procent. Na druhé straně spektra se ocitly akcie energetických společností a akcie firem angažovaných v cestovním ruchu. Pro ty, kteří měli na počátku roku 2020 investovány prostředky pouze do těchto odvětví, loňský rok jako úspěšný jistě hodnotit nelze.

Co očekávat od roku 2021?

Předpovědět budoucnost rok dopředu, a navíc v takových podmínkách, jaké aktuálně panují, je vždy složité, ne-li nemožné. Můžete vzít fundamentální statistická data z jednotlivých ekonomik a na jejich základě se pokusit o prognózu, co nás na burzovních parketech čeká a nemine. A pak vám přijde něco jako covid…

Pohled na fundamenty je aktuálně poměrně příznivý. Máme za sebou prozatím nejkratší recesi v dějinách a naděje na zažehnání dopadů nemoci jsou s příchodem vakcín poměrně solidní. Lidé se vrací do práce a prozatím nejsou patrné ani dramatičtější údaje o tom, že by lidé byli ve zpoždění se splácením úvěrů. Loňské propady ekonomik by se zlepšením epidemiologické situace měl vystřídat opětovný růst.

V hlavní roli tržních dobrodějů se v roce 2020 opět představily centrální banky a zdá se, že tomu nebude jinak ani v roce právě započatém. Příliv peněz na trhy by měl pokračovat i v dalším roce a poskytovat tak investorům dostatečnou oporu. Přinejmenším americký FED má co do objemu peněz oproti Evropské centrální bance a třeba Bank of Japan ještě velice slušnou rezervu a věřím, že ji při nově zvoleném prezidentovi Spojených států také v případě nutnosti využije.

Příliš drahé akcie

Jediné, co dělá investorům aktuálně vrásky na čele, je to, že akcie jsou jako celek prakticky podle všech poměrových ukazatelů drahé. Investoři platí aktuálně za akcie až třicetinásobek jejich ročních zisků, a to je číslo nacházející se výrazně nad historickým průměrem. K dorovnání na průměrné hodnoty vedou dvě cesty. Buď poklesne cena akcií, nebo se silně zvýší ziskovost firem. Oba vývoje jsou v právě započatém roce možné. Z historie víme, že i když ukazatelé říkají, že akcie jsou drahé, nemusí to znamenat začátek výprodejů. Vysoké ceny ale mohou znamenat větší citlivost cen akcií na nečekané negativní události, které se mohou v letošním roce objevit.

Pro nadcházející rok jsem tedy mírný optimista a očekávám, že i nadále výkonnost akciových trhů překoná výkonnost peněz uložených na standardních bankovních produktech.

Pro své neinvestované volné prostředky bych hledal zejména odvětví s nižším oceněním, kam patří například sektor energií, základních materiálů a finanční sektor. Dobrým místem pro uložení peněz by mohly být v roce 2021 také komodity, a to i díky stále rostoucímu objemu peněz emitovaném centrálními bankami. A neodpustím si na závěr radu starou jako investování samo – silnou roli bude hrát i rozložení investičního portfolia mezi různé typy aktiv. Právě taková portfolia odolala loňským turbulencím nejlépe.

Autor je investiční analytik společnosti Broker Trust.