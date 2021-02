Kdo bude skutečným vítězem investiční eufórie? | E15.cz

Dohodnuté nákupy probíhají navzdory doporučení velkých investičních fondů, které dělají pravý opak. Akcie tzv. shortují, tedy prodávají nakrátko, protože věří v pokles jejich ceny. Každý investor by však měl mít na paměti, že pokud drží akcii jakékoliv společnosti, může utrpět 100procentní ztrátu, v případě prodeje nakrátko to však může být i několik stovek procent. A na to drobní investoři sázeli. Jejich snaha uštědřit co největší škody velkým investičním fondům byla v několika případech úspěšná a fondy následně raději uzavíraly své pozice s velkými ztrátami.

Otázkou zůstává, kdo bude skutečným vítězem těchto spekulací. V průběhu minulého týdne získala jedna z investičních platforem, Robinhood, financování ve výši 3,4 miliardy dolarů, aby ustála nápor ze strany malých spekulantů a mohla vypořádat všechny obchody. Během jednoho dne si totiž aplikaci stáhlo 600 000 nových uživatelů. Rekord v březnu loňského roku, kdy se jednalo o 140 000 stažení, je tak pouhý zlomek proti letošním hodnotám.

Asi není překvapením, že za zmíněným financováním platformy Robinhood není nikdo jiný než investiční fondy, které postupně mohou vstoupit do vlastního kapitálu společnosti. Například investiční fond Iconiq Capital spravuje 54 miliard dolarů. Mezi zákazníky patří svěřenské fondy bohatých rodin a podle mnoha indicií spravují i část majetku zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga.

Zatímco spekulanti „bojují“ s investičními fondy a snaží se jim zasadit co nejvíce ran, nepřiměřeně riskují a nabývají dojmu, že fondy poráží v jejich vlastní hře. Online brokeři vydělávají velké peníze, v loňském týdnu během jednoho dne společnost Robinhood utržila 20 miliónů dolarů.

Kdy tato mánie skončí predikovat nelze, ale jak říká známý citát investiční legendy Johna Templetona: „Býčí trhy se rodí z pesimismu, rostou na skepticismu, dozrávají na optimismu a umírají na euforii.“ Kdy umře tato euforie, nevíme, spekulanti ale pravděpodobně vítězi této éry nebudou.

Autor je Relationship Manager Conseq Investment Management