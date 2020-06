Koronavirová krize prověřila české investory. A ti obstáli | E15.cz

Tuzemští investoři do podílových fondů při současné krizi zachovali chladnou hlavu. Alespoň to vyplývá z aktuálních dat Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR). Podle nich podílníci i přes pokles aktiv na finančních trzích v prvním kvartále letošního roku z fondů nevystupovali, ale naopak do nich posílali více peněz. A udělali dobře.

„Přestože z reálné ekonomiky stále přicházejí velice špatné zprávy, v dubnu americký akciový index S&P 500 posílil o 13 procent. Evropské akcie rostly o šest procent, akcie rozvíjejících se trhů potom o devět procent. Cenový nárůst zaznamenaly i dluhopisové trhy s tím, jak se centrální banky zavázaly k nákupům většího objemu vládních i korporátních dluhopisů,“ říká investiční analytik a správce fondů skupiny Partners Martin Mašát.

Důvod, proč trhy v dubnu rostly, je zřejmý. Je přirozeností finanční trhu, že kolísají. Podle odborníků si to již naplno uvědomují i tuzemští investoři, kteří se poučili z finanční krize v letech 2008 až 2009, a letos při krizi covid-19 nepanikařili a z fondů se ztrátami zbrkle nevystupovali.

Kolik činily čisté zpětné odkupy

Majetek v podílových fondech nabízených v ČR klesl v letošním prvním čtvrtletí o 49 miliard korun.

„Čisté zpětné odkupy v průběhu několika dní v březnu dosáhly za celý trh necelých osm miliard korun. To je výrazně méně než v krizi na přelomu roku 2008 a 2009. Na celkovém poklesu majetku pod správou se tak odprodeje podílových listů podílely jenom v menší míře, zbytek jde za tržním přeceněním,“ vysvětluje předseda AKAT ČR Martin Řezáč.

Podle něj lidí, kteří se krize zalekli, a z fondů často i se ztrátou vystoupili bylo minimum. Podle statistik asociace pouze necelých 1,5 procenta. Mezi investory se přitom našlo i mnoho takových, kteří propad cen na finančních trzích využili k posílení svých nákupů. To znamená, že do fondů poslali více peněz. A to zejména do fondů akciových, kde došlo k největšímu poklesu cen aktiv, a nakoupit se tedy dalo nejlevněji.

Trhy jdou zase nahoru, ale je třeba být obezřetný

Podle Martina Mašáta tito investoři udělali jenom dobře, protože i když globální pandemie covid-19 ještě neskončila, mnoho zemí už začalo uvolňovat restriktivní opatření.

„Optimismus spolu s extrémně nízkými cenami akcií po panických výprodejích vlil v dubnu akciím krev do žil a posunul je zpět o deset a více procent. Oproti minimálním hodnotám z poloviny března je nárůst o několik desítek procent,“ vysvětluje.

Za růstem cen akcií jsou dva hlavní důvody. První je víra v opětovné uvolnění restrikcí a tím rozběhnutí ekonomiky a druhým jsou biliony dolarů a eur, které vlády a centrální banky investují do záchrany ekonomiky.

Stále se však podle Martina Mašáta vyplatí zůstat obezřetný: „Fiskální a měnové expanze sice zmírní dopady pandemie, ale ekonomiku samotnou nerozhýbají. Ani vir samotný nezmizí rozhodnutím vlády, a proto mám obavy, že současný optimismus je, stejně jako předchozí panika, přehnaný.“

Jak si stály fondy kvalifikovaných investorů

O tom, že pohled na vývoj na finančních trzích není černobílý ani v době krize covid-19, dotvrzují výsledky za první čtvrtletí u v Česku nabízených fondů kvalifikovaných investorů. Z nich totiž vyplývá, že zatímco akciové a smíšené podílové fondy pro běžné investory, které de facto hlavně kopírují dění na trhu, jen klesaly, aby nyní mohly začít zase růst, objem majetku ve fondech kvalifikovaných investorů vzrostl i krizi navzdory. Ne o moc, ale přece jen o jednu miliardu korun. Ze 189 miliard na 190 miliard korun. Což je pěkných plus 0,59 procenta. Tento fakt podle odborníků znovu ukazuje na to, že i čeští kvalifikovaní, tedy velcí a poučení investoři, již tak snadno nepodlehnou panice při první krizi, která projde kolem.