Stát chystá účet dlouhodobých investic. Půjde o nové "penzijko" či "životko"? | E15.cz

Vláda připravuje účet dlouhodobých investic jako podporu rozvoje českého kapitálového trhu. Ten srovnává daňová pravidla pro produkty zajištění na stáří. Mělo by jít v podstatě o zvýhodněný produkt, který by byl alternativou k penzijnímu či životnímu pojištění.

Co je to účet dlouhodobých investic

Jde o nový produkt na finančním trhu. Je to majetkový účet, který má sloužit k vyváření úspor na stáří. Půjde přes něj investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů. „Účet tohoto typu je široce využíván v zemích s rozvinutými trhy a napomáhá k aktivnějšímu přístupu občanů o správu jejich úspor na stáří,“ říká náměstkyně ministryně pro mezinárodní vztahy Lenka Dupáková.

Podle vlády kapitálový trh v ČR aktuálně neplní dostatečně svou funkci. Nepřerozděluje efektivně volné finanční zdroje od střadatelů a investorů k podnikatelům, kteří potřebují financovat svůj rozvoj.

„Nový typ účastnického fondu (tzv. alternativní účastnický fond) má být alternativou k již existujícím dynamickým fondům. U tohoto typu fondu má být poplatková politika i investiční strategie nastavena volněji, aby bylo penzijním společnostem umožněno investovat dynamičtěji a nabídnout účastníkům v dlouhodobé perspektivě možné vyšší zhodnocení, byť za cenu vyšší rizikovosti takové investice,“ uvádí Ministerstvo financí.

Ministerstvo chce posílit ochranu investorů tím, že by se regulovaly reklamy na investiční nástroje. Dohled by nad tím měly krajské živnostenské úřady. Drobní investoři pak nově budou při investicích do rizikovějších nástrojů podepisovat prohlášení, že pro ně není vhodné do nich investovat více než 10 procent hodnoty svých finančních aktiv.

„Bohatší investoři s finančními aktivy v hodnotě alespoň 2,5 mil. korun nebo roční příjmem nejméně 1 mil. korun ale budou moci podepsat prohlášení, že se považují za majetné investory, a toto opatření se na ně vztahovat nebude,“ doplňuje náměstkyně Lenka Dupáková.

Daňové zvýhodnění

Investice skrze účet dlouhodobých investic mají být daňově zvýhodněné. Celkově půjde snížit základ daně o 48 tisíc korun. U současného penzijního spoření je možné odečíst 24 tisíc korun při úložkách ve výši alespoň 36 tisíc korun ročně.

„Účastník, který vyváženě či dynamicky investuje v dlouhodobém horizontu a ukládá například tisícovku měsíčně po dobu 35 let, si může do penze vzít hodně přes milion korun a v penzi může mít po dobu pětadvaceti let měsíčně navíc několik tisícovek. V porovnání s daňovou úlevou 48 tisíc je to myslím nesrovnatelné,“ říká Aleš Poklop, prezident APS ČR.

Poklop je k produktu skeptický. Podle něj po tomto produktu není poptávka a nevidí důvod pro jeho zavedení. Dle jeho názoru aspekty investičního produktu splňuje doplňkové penzijní spoření. Prostřednictvím strategie (dynamické, vyvážené, konzervativní) lze volit míru rizika a předpokládaného výdělku, výše úložek odpovídá investovaným penězům. „Zavedením dalšího penzijního produktu tedy dojde pouze k přerozdělování peněz a do důchodového systému to předpokládané nové finanční prostředky nepřinese,“ dodává Aleš Poklop. Analytici jsou pro.

„Přestože většina bodů představuje krok správným směrem, chybí zde radikálnější opatření, které by motivovalo eminenty ve větší míře využívat k financování právě kapitálový trh,“ míní analytik brokerské společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Podle něj by dobrým opatřením bylo zrušení daně z dividend pro veřejně obchodovatelné společnosti. Zatraktivnilo by to kapitálový trh jak v očích investorů, tak i eminentů.

Tradiční bankovnictví v Čechách

V naší republice převládá tradiční bankovnictví – vklady a úvěry. Dost se spoléháme i na dotace z EU. Podle zprávy ke koncepci kapitálového trhu na roky 2019 až 2023 je překážkou rozvoje kapitálového trhu v ČR hlavně konzervativní rozložení aktiv domácností, malé úspory na stáří, nízké povědomí podnikatelů o možnostech financování podnikání.

Občané z 15 států, které vstoupily do EU před rokem 2004, drží v investicích na kapitálovém trhu 14 procent svých úspor a na bankovních účtech 30 procent. Čeští občané drží na kapitálovém trhu 12 procent úspor a na bankovních účtech 51 procent. Z tohoto hlediska české domácnosti dostatečně neberou na vědomí, aby výnosy dlouhodobě spořených peněz alespoň překonaly inflaci a neztrácely svou reálnou hodnotu, připomněla zpráva. Naše domácnosti tak zaostávají za průměrem tradičních států EU.