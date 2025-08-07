Mercurius Pro radí: Pravidelné investování se vyplatí a je dostupné všem
Investování do akcií nemusí být jen pro bohaté. Mýtus, že k dosažení významných zisků potřebujete obrovský kapitál, je dávno překonán. Klíčem k úspěchu je pravidelnost a chytrá strategie. Jak na to, jsme se zeptali Jakuba Šrolera, CEO obchodníka s cennými papíry Mercurius Pro.
„Pravidelné investování, známé také jako dollar-cost averaging, umožňuje investorům snižovat riziko spojené s kolísáním trhu. Místo pokusu „trefit správný čas“ na nákup akcií investujete pravidelně stejnou částku, díky čemuž nakupujete více akcií, když jsou ceny nízké, a méně, když jsou ceny vysoké. Tento přístup vyhlazuje průměrné náklady a zvyšuje šanci na stabilní zhodnocení v dlouhodobém horizontu. Ideální volbou pro pravidelné investování je například Index S&P 500, který zahrnuje 500 největších veřejně obchodovaných společností v USA.“ vysvětluje Jakub Šroler.
Od svého založení v roce 1926 vykazuje tento Index průměrný roční výnos mezi 10–11 % a v 70 % let své existence přinesl zisk. V letech 2011–2023 dosáhl výnos 373 % (včetně dividend), což odpovídá průměrnému ročnímu zhodnocení 13,8 %. Statistiky hovoří jasně: při investičním horizontu 10 let je pravděpodobnost zisku 94 %, a při 20 letech se riziko ztráty blíží nule.
Příklad úspěchu uvedené strategie demonstruje Jakub Šroler na příkladu produktu S&P 500 Pravidelné investice od Mercurius Pro, o. c. p. : „Tento produkt umožňuje i drobným investorům budovat bohatství s minimálními měsíčními vklady od 1000 Kč nebo 40 EUR a představuje tak zajímavou alternativu k běžným spořícím produktům. Je navržen tak, aby maximalizoval výnosy a minimalizoval starosti investorů. V roce 2024 dosáhl působivého výnosu 23,64 % po odečtení poplatků, čímž překonal nabídky velkých bank i moderních fintechových společností. Tento úspěch není náhodný – stojí za ním kombinace špičkové investiční infrastruktury, individuálního a inovativního přístupu k investování.“
Jakub Šroler
Klíčové výhody produktu:
- Osobní makléř od minimální výše vkladu: Ať už investujete minimální částku 1000 Kč měsíčně nebo částky vyšší, obchodník s cennými papíry Mercurius Pro vám přidělí osobního makléře, který pomůže s nastavením strategie a odpoví na všechny otázky.
- Speciální algoritmus: Mercurius Pro o.c.p., využívá unikátní algoritmus, který určuje optimální den a čas pro nákup akcií, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. Tento nástroj zvyšuje efektivitu investic a pomáhá maximalizovat výnosy.
- Individuální účet na burze: Vaše investice jsou bezpečně uloženy na individuálním účtu na burze. To znamená, že akcie můžete kdykoliv prodat přes jakéhokoli obchodníka s cennými papíry, a vaše prostředky jsou chráněny i v případě neočekávaných událostí, jako je krach společnosti.
- Vysoká úroveň služeb: obchodník s cennými papíry Mercurius Pro získal uznání díky svému profesionálnímu zákaznickému servisu a kvalitnímu poradenství, které pomáhá investorům cítit se jistě a informovaně.
Proč začít právě teď? S&P 500 je dlouhodobě jedním z nejspolehlivějších indexů na světě, a díky nízkým vstupním částkám je přístupný i drobným investorům. Nemusíte být finanční expert, abyste začali budovat své bohatství – stačí pravidelnost, trpělivost a disciplína.
S minimálním vkladem 1000 Kč měsíčně můžete investovat do špičkových amerických firem a těžit z jejich růstu. Čas, je vaším největším spojencem. Čím dříve začnete, tím více času mají vaše investice na růst a tím dříve se můžete přiblížit k vašim finančním cílům, ať už je to finanční nezávislost, důchod nebo třeba vysněná dovolená.
Při rozhodování o investicích je důležité zvážit nejen potenciální výnosy, ale také rizika, kvalitu poskytovatele a úroveň zákaznických služeb. Vyberte si partnera, který nabízí transparentní podmínky a spolehlivou podporu.
Před zahájením investování si definujte své cíle a toleranci k riziku. Každý investor je jiný – někdo může preferovat konzervativnější přístup, jiný je ochoten přijmout vyšší riziko s potenciálem vyšších výnosů. S&P 500 je díky své diverzifikaci a stabilitě vhodný pro široké spektrum investorů, od začátečníků po zkušené.