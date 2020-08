Volatilita finančních trhů není strašák, ale příležitost | E15.cz

Podle ředitelky a předsedkyně představenstva Partners investiční společnosti Lucie Simpartlové se tuzemští investoři při krizi covid-19 z března a dubna letošního roku narozdíl od finanční krize v roce 2009 chovali naprosto vzorně a nedělali žádné unáhlené kroky.

„Nebyli jsme svědky masivních odprodejů fondů. Naopak mnoho klientů po poklesu cen akcií investovalo do akciových fondů a také převáděli prostředky z konzervativních fondů do akciových,“ říká.

Důvod je podle ní nasnadě. Je jím delší praktická zkušenost tuzemských investorů s investováním. Ten, kdo už si propad cen akcií prožil a zároveň svoje aktiva udržel, reálně také viděl, že akciové trhy časem svými výnosy nejen překonaly poklesy, ale zároveň i přinesly další zhodnocení.

Situace se lepší, ale na místě je obezřetnost

I když v posledních měsících ceny aktiv na finančních trzích stoupají vzhůru, Lucie Simpártlová radí k obezřetnosti. Je toho názoru, že krize spojená s koronavirem zdaleka ještě neskončila.

„Ještě ani neprožíváme kompletní dopady všech předchozích restrikcí, a už nyní vidíme, že epidemiologická situace se po rozvolňování opatření začíná opět zhoršovat,“ říká.

Na druhou stranu si ale také již nedokáže představit, že by česká vláda, ale i vlády ostatních zemí znovu kompletně stopnuly ekonomiku. Významnou roli z hlediska stability finančních trhů podle ní hraje i masivní podpora ze strany centrálních bank v podobě fakticky nulových úrokových sazeb a kvantitativního uvolňování.

„Jsou tu i cílené kroky vlád v podobě dotací, dávek a odkladu plateb daní. Je zde rovněž vyšší pravděpodobnost na nalezení léku a vakcín proti covid -19, než byla na začátku března,“ vysvětluje Lucie Simpartlová s tím, že pokud by přesto znovu došlo k propadu finančních trhů, tuzemští investoři by situace opět využili ve svůj prospěch.

Diverzifikace a volatilita trhů

Ať už se bude situace na finančních trzích vyvíjet jakkoli, podle odborníků by investoři neměli za žádné situace pouštět ze zřetele nutnost své investice diverzifikovat. To znamená nesázet všechno na jednu kartu, ale vždy správně vyhodnotit svoji finanční situaci a závazky, brát v potaz svůj investiční horizont a investice nastavit tak, aby případnou ztrátu jednoho aktiva, dorovnal výnos aktiva jiného.

„Případnou nejistotu lze taktéž prakticky překonat formou pravidelných investic nižších částek,“ upozorňuje v tomto ohledu Lucie Simpartlová.

Zároveň dodává, že při dodržování daných investičních pravidel jsou investice vždy výnosnější než držení peněz na účtu v bance. Na nich totiž fakticky nedochází k žádnému zhodnocení a po zohlednění inflace naopak dochází k poklesu reálné hodnoty peněz.

„To znamená, že prostor pro investování se stále nabízí mnoha lidem, protože, jak vyplývá ze statistik, Češi stále drží v bankách nemalé objemy financí, s nimiž ale nijak nepracují,“ vysvětluje s tím, že investičním strašákem nemusí být ani volatilita finančních trhů. Což ostatně potvrdila i krize covid-19, která investorům nabídla příležitost pro levné nákupy, respektive vyšší zhodnocení jejich investic.

Většina lidí, kteří investují na finančních trzích, na nich investují prostřednictvím podílových nebo penzijních fondů. Při výběru fondu by si měl každý investor nejdříve odpovědět na otázku, jak dlouho chce investovat, jaké očekává zhodnocení, v jaké měně bude investovat a jak moc je ochotný při investování riskovat. To mu totiž ukáže, jaký typ fondu si má zvolit. Při výběr konkrétního typu fondu by si pak měl zjistit, jak kvalitní je investiční společnost fondu, jak kvalitní jsou správci fondu. Důležité jsou i náklady na fond, to znamená výše poplatků za správu fondu. Samozřejmě, že roli hrají i další faktory. Například to, zda jde o zkušenějšího investora, který třeba preferuje zaměření na konkrétní sektor. Fond také musí být registrovaný k prodeji v příslušné zemi, pokud tam přímo nemá sídlo.