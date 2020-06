Stát nabízí v osmém upisovacím období dva typy státních dluhopisů | E15.cz

Zájemci o státní dluhopisy si mohou nyní vybírat ze dvou typů dluhopisů. Jedná se o reinvestiční a proti-inflační státní dluhopis. Dluhopisy s fixním výnosem přestalo Ministerstvo financí nabízet. Osmé upisovací období potrvá do 18. 9. 2020. Datum vydání emisí Dluhopisu Republiky je stanoveno na 1. 10. 2020.

Reinvestiční dluhopis má dle Ministerstva financí předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu a pro následující úpis byl stanoven ve výši jednoho procenta. Výnos proti-inflačního dluhopisu pak přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen a navíc je navýšen o marži 0,50 procenta ročně s tím, že vlastník dluhopisů má garantován minimální výnos ve výši 0,50 procenta ročně.

Vzhledem k vývoji inflace bude podle analytika společnosti Purple Trading Štěpána Hájka pro investory pravděpodobně atraktivní proti-inflační dluhopis. „Zároveň již nebudou nově nabízeny fixní dluhopisy se sazbou na 1,30 procenta, které nebyly z investičního hlediska příliš atraktivní. Výnos totiž nedokázal ani pokrýt inflaci a vyplatil by se držet spíše v dobách hluboké deflace,“ uvedl.

Obě emise Dluhopisu Republiky jsou splatné v době do 6 let od data emise a jejich výnos bude reinvestován jednou ročně do stejné emise dluhopisů.

Dluhopis si mohou pořídit pouze fyzické osoby. Minimální výše jedné objednávky je 1 000 kusů dluhopisů. Maximální počet kusů dluhopisů, které může jedna osoba celkem během upisovacího období objednat, je stanoven na 5 mil. kusů pro jednotlivý typ Dluhopisu Republiky.

„Zájemci o státní dluhopisy mohou o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky žádat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, případně rovněž na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s., a Československé obchodní banky, a. s.,“ uvádí Ministerstvo financí.

S osmým upisovacím obdobím také dochází k rozšíření funkcionalit elektronického přístupu ke správě majetkového. Investoři mají možnost např. podat Žádost o provedení reklamace nevyplacení výnosu, případně generovat a tisknout dárkové certifikáty či pamětní listy emise. Online je také možné vyplnit Čestné prohlášení.

V předchozím upisovacím období bylo podáno 3497 žádostí o úpis v celkovém počtu 2 362 481 319 kusů dluhopisů, a to včetně žádostí o reinvestici jmenovité hodnoty dříve vydané emise státních dluhopisů určené pro občany. Celkem tedy zájem o emise Dluhopisu Republiky překonal již 16,5 mld. Kč.