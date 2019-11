30 let poté… Železná opona se proměnila na oponu příjmovou | E15.cz

Česku se ekonomicky daří, to je jistě pravda – životní úroveň pozvolna stoupá, nezaměstnanost je nejnižší v EU. Potíž je v tom, že s doháněním Západu to už tak růžově nevypadá a představa, že v blízké budoucnosti doženeme třeba sousední Rakousko spadá spíš do kategorie zbožných přání.

Jak se říká, jeden obrázek vydá za tisíc slov. Stačí se podívat na geomarketingovou mapu Evropy pro rok 2019. Analýzu každoročně zpracovává německá společnost GFK. Vůbec nejlíp je v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku. Stěžovat si nemohou ani Dánové, Němci a Rakušané. V pravém horním rohu mapy nepřehlédněte „rudý“, tedy bohatý, Island.

Jen pro zajímavost: přes masivní dotace je stále vidět pomyslná hranice Západního a Východního Německa. Vzhledem ke zbytku Španělska je vidět (růžová barva) relativně bohatší Katalánsko, v rámci Anglie vyčnívá Londýn a okolí, stejně tak Paříž v rámci Francie. V případě Slovenska vyčnívá Bratislava. Obecně vzato každé hlavní město...

Zkrátka a jednoduše: velmi jasně jsou patrné hranice. Hranice Západu a Východu, Severu a Jihu. Chladné, chmurné barvy, představují chudobu (nízkou kupní sílu), ty teplé (růžová, červená) bohatství (vysokou kupní sílu).

Rozdíly v rámci Evropy jsou jasně patrné – západ × východ, ale také sever × jih. Však posuďte sami. Detailní mapa ve vysokém rozlišení je k mání zde.

V Praze je blaze

Nikoho asi nepřekvapí, že nejlépe je v rámcí ČR v Praze. Průměrná kupní síla v hlavním městě + Praha Východ a Západ činí 12 935 EUR (přes 336 tisíc korun). Jako skokany roku zmiňuje analýza Rokycany a Benešov, nejhůře skončil Bruntál, kde je kupní síla o 1 631 EUR pod průměrem ČR (8 328 EUR, tedy 216 tisíc korun).

GFK dále uvádí (celá analýza zde a zde), že průměrná kupní síla na obyvatele ČR je 9 959 EUR (necelých 260 000 korun), což představuje zhruba 32 procent pod evropským průměrem (24 místo z 42 zemí). Průměr Evropy činí 14 739 EUR (v přepočtu 383 tisíc korun).

Analýza se letos detailněji zabývá Nizozemím (20 416 EUR), Francií (20 306 EUR), Itálií (17 799 EUR), Španělskem (14 636 EUR), Polskem (7 589 EUR), Maďarskem (7 416 EUR) a Rumunskem (5 881 EUR). Jen pro zajímavost, vůbec nejnižší kupní sílu vykazuje Ukrajina, pouhých 1 830 EUR, což je v přepočtu ani ne 48 tisíc korun.