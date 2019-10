Akce stavebních spořitelen: Kde můžete při uzavření smlouvy ušetřit? | E15.cz

S využitím podzimních akcí se u stavebního spoření dostáváme na zhodnocení okolo 3,5 procenta ročně. Takové nenabídne žádná banka, respektive žádný spořicí účet.

Ovšem pozor! Nejvíce se vyplatí posílat přibližně 1700 korun měsíčně. Proč? Celkem za rok takto naspoříte 20 400 korun. Za 20 000 získáte maximální státní podporu 2000 korun, a zbyde vám ještě na pokrytí ročního poplatku za vedení účtu u stavební spořtelny. Při vyšších vkladec se efektivní zhodnocení snižuje.

Stavební spoření je na šest let

Vyšší zhodnocení je však vykoupeno likviditou, stavební spoření totiž musíte nechat běžet 6 let, jinak přijdete o státní podporu. Šest let je dlouhá doba, proto dobře zvažte, zda to tak dlouho při dnešním konzumním vábení vydržíte. Pozitivní je, že i vklady na stavebním spoření jsou ze zákona pojištěny do výše ekvivalentu 100 tisíc eur.

Pokud vydržíte, budete mít za šest let naspořeno přibližně 137 000 korun, což je o nějakých 14 600 korun více, než kolik v průběhu času vložíte.

Zmiňované akce stavebních spořitelen spočívají v odpuštění vstupního poplatku za uzavření smlouvy, který se zpravidla pohybuje ve výši okolo jednoho procenta z cílové částky, kterou chcete naspořit. Narazit se dá ale i na zvýhodněné úročení.

Českomoravská stavební spořitelna

Termín trvání akce: do 31. října 2019

Výhoda: stoprocentní sleva na poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření, maximálně však 1 500 korun (cílová částka 150 000 korun). Při pravidelném spoření se budou klientům úročit peníze výhodněji (úročení vkladů 0,6 procenta + obratový bonus 0,6 procenta).

Modrá pyramida

Termín trvání akce: do 13. prosince 2019

Výhoda I.: prémie ve výši poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření, maximálně však 2 000 korun, pokud klient v průběhu prvních 4 měsíců vloží na účet částku odpovídající jednomu procentu cílové částky (cílová částka 200 000 korun). Při splnění podmínek se budou klientům úročit peníze výhodněji (úročení vkladů 0,5 procenta + obratový bonus 0,5 procenta).

Výhoda II.: Klienti, kteří uzavřou smlouvu o stavebním spoření a v průběhu prvních čtyř měsíců na ni vloží více jak 300 000 korun, získají zvýhodněné úročení 0,8 procenta nad rámec standardního úročení, a navíc prémii ve výši úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření, maximálně však 10 000 korun.

Raiffeisen stavební spořitelna

Termín trvání akce: do 31. října 2019

Výhoda: všem klientům nabízí spořitelna slevu 2 000 korun z poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření s minimální cílovou částkou 200 000 korun.

Wüstenrot-stavební spořitelna

Termín trvání akce: do 30. listopadu 2019

Výhoda: sleva až 2 000 korun na poplatku za uzavření smlouvy (cílová částka 200 000 korun). Podmínkou je, aby klient vložil do 30. prosince 2019 sumu odpovídající jednomu procentu z cílové částky.