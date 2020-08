Ceny benzinu a nafty v Česku i nadále klesají, trend se ale zastaví | E15.cz

"V nejbližších dvou týdnech očekáváme pokračování stagnace, cena by se měla stále pohybovat na přibližně současné úrovni. Je to způsobené tím, že cena ropy na světových trzích se také nehýbe, v posledních dvou týdnech cena ropy Brent stagnuje na úrovni 45 dolarů za barel. Zatím se nezdá, že by měla výrazně vzrůst nebo poklesnout, protože trh s ropou je momentálně vyvážený a ani na jednu stranu nevidíme žádné výrazné přebytky či nedostatky ropy," řekl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Podle analytika Purple Trading Štěpána Hájka stál za mírným poklesem cen v minulém týdnu především kurz amerického dolaru proti české koruně. "Dolar je poslední dobou pod silným tlakem, což zpevnilo korunu až pod úroveň 22 korun za dolar. Právě slabší americký dolar však udržel cenu ropy Brent nad 45 dolary za barel, což bude do dalších týdnů tlačit na růst cen pohonných hmot. Ten by ale neměl být příliš rychlý, jelikož ho brzdí právě silnější koruna," uvedl Hájek.

Také hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda míní, že zlevnění pohonných hmot z předchozích sedmi dní bylo jen přechodné. "Potenciál koruny k dalšímu posilování je omezený, přičemž ropa se na svých relativně vysokých cenových úrovních, blízko více než pětiměsíčního maxima, udrží. V dalším týdnu budou ceny pohonných hmot v ČR stagnovat," sdělil. V dolarech se pohonné hmoty obchodují na komoditní burze v Rotterdamu. Čím je koruna vůči americké měně silnější, tím levnější mohou být benzin a nafta u čerpacích stanic v ČR.

Výkonný ředitel společnosti Energy financial group Tomáš Voltr uvedl, že trh s ropou a ropnými produkty dostává ránu za ranou. "Naposledy Mezinárodní agentura pro energii zhoršila svůj výhled pro potenciál růstu poptávky v roce 2021. Hlavními důvody je podle agentury výrazný propad zájmu o leteckou dopravu a potenciálně dále rostoucí nové případy nakažených koronavirem. Důsledek pro koncového uživatele zůstává vzhledem k nekončícím turbulencím nevyzpytatelným. Ještě nedávno platilo, že po konci prázdninové sezony se ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích vracely k jarním hodnotám. Dnes si nikdo netroufne na tuto variantu vsadit," dodal.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji. Litr benzinu tam v průměru vyjde na 27,53 koruny a nafty na 27,05 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Benzin stojí v metropoli průměrně 28,60 koruny, nafta 28,38 koruny za litr. Celostátní průměr cen pohonných hmot v Česku rostl zhruba od poloviny května. Více než dvouměsíční růst se zastavil na konci července. Od té doby ceny klesají.