Vánoce přes internet: máte právo na vrácení do 14 dnů, pozor na falešné e-shopy | E15.cz

Podvodné e-shopy často vznikají právě v předvánočním období, protože mnoho lidí při nákupu vánočních dárků jedná daleko lehkovážněji, než obvykle. Takový podvodný e-shop často neuvádí emailový a telefonní kontakt, nemožnost vybrat si jiný způsob platby, než platbu kartou, má nulovou historii.

Jestliže zboží, za které již bylo zaplaceno, nedojde, a i přes snahu kupujícího prodejce nekomunikuje, může se kupující obrátit na svou banku. „V případě, že je zboží zakoupeno v e-shopu a není dodáno, peníze vrátí zákazníkovi banka, která kartu vydala,“ říká právník serveru Vaše nároky.cz.

Ať už je zboží připraveno k vyzvednutí na poště, nebo jej doručí kurýr, měl by si kupující vždy balík před převzetím důkladně zkontrolovat. Pokud zjistí, že je balík poškozený, není vhodné jej přebírat. V případě, že na poškozený balík přijde zákazník až po převzetí, měl by jej neprodleně reklamovat.

Stejný postup platí i v případě, že je balík v pořádku, ale poškozené je zboží uvnitř, případně chybí některý z komponentů. „Opět je nutno zboží bez zbytečného odkladu reklamovat a rovněž zdokumentovat poškození či chybějící části,“ dodává právník.

Odstoupení od smlouvy do 14 dní

Zboží nakoupené online, si kupující nemůže fyzicky prohlédnout, proto často nastává situace, že není s doručeným zbožím spokojen. Na tento fakt však myslí zákon a dává kupujícímu v těchto případech možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy do 14 dní, aniž by zákazník musel uvádět důvod odstoupení, začíná běžet ve chvíli, kdy dojde k převzetí zboží. Delší lhůta platí ve chvíli, kdy není spotřebitel o svém právu poučen. V takovém případě se lhůta prodlužuje na 1 rok a 14 dní. Pokud je spotřebitel poučen dodatečně, tak lhůta dvou týdnů běží od doby, kdy poučení obdržel.

Odstoupení do 14 dní neplatí vždy, výjimkou je například nákup spodního práva, zubních kartáčků, případně časopisů, které již byly rozbaleny, a dále také o nákup zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího. Této ochrany nepožívá právnická osoba.

Stejná pravidla jako u e-shopů platí také u všech ostatních nákupů na internetu, včetně nákupu na Facebooku či Instagramu. Občanský zákoník totiž používá stejnou formulaci, že dochází k uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran. Právě díky tomuto širšímu pojmu mohou stejná práva platit pro všechny druhy podobných obchodů.

Je však rozdíl v tom, kdo zboží prodává, tato pravidla totiž platí pouze pro tzv. profesionály. „Pokud například maminka prodává oblečení svých dětí přes Facebook či jiný server, stejná pravidla pro odstoupení od smlouvy neplatí. Pokud prodávající není podnikatelem, nárok na odstoupení od smlouvy do 14 dní nevzniká,“ upozorňuje server Vaše nároky.cz.

Reklamace

U nákupů přes internet bývá častěji problém s reklamacemi, ty se totiž některé e-shopy snaží zákazníkům svou neochotou znepříjemnit. Práva zákazníků u reklamací online zakoupených věcí jsou však stejné, jako u klasických reklamací v kamenných obchodech.

Záruční lhůta by měla být minimálně 24 měsíců, reklamaci by měl obchodník vyřídit do 30 dní, a pokud nastane stejná závada 3 krát, má zákazník nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

„Poštovné pak při reklamaci hradí kupující tehdy, jestliže je prodávajícím informován o tom, že bude tyto náklady v případě odstoupení od smlouvy nést, informace by měla být uvedena v obchodních podmínkách,“ uzavírá právník.