Důchodci rádi vyráží do zahraničí | E15.cz

Od roku 2014 se o 5 procent navýšil počet seniorů, kteří jedou na dovolenou do ciziny. Za hranice vyrazí 11 procent důchodců. V oblibě mají i exotické destinace.

Průměrný věk seniorů, kteří si sjednávají cestovní pojištění, je mezi 60 až 65 lety. Najdou se ale i starší cestovatelé. Za tímto trendem stojí mimo zlepšující se ekonomické situace i zvyšující se starobní důchody, lepší jazyková vybavenost, ale i menší obavy z cest za hranice.

„Nejaktivnějšími cestovateli jsou především senioři ve věku 60 až 65 let, celkem tvoří 89 procent ze všech seniorů, kteří si sjednávají cestovní pojištění. Občas se však vyskytnou i takoví cestovatelé, pro které není překážkou k objevování světa ani vyšší věk. Minulou sezonu byla naší nejstarší klientkou dáma ve věku 86 let, která vyrazila na 2 týdny do Thajska,“ prozradil Zbyněk Laisek, partner portálu Porovnej24.cz.

Najdou se i starší turisti, kteří vyrazí do méně známých krajin. „Většina seniorů je však konzervativnějších a volí bližší destinace. Nikoho asi nepřekvapí, že nejoblíbenějšími zeměmi jsou pro české seniory Chorvatsko, Slovensko a Maďarsko,“ doplnil Zbyněk Laisek.

Na co by si měli dát pozor

Hlavní je nepřeceňovat se. Toto pravidlo samozřejmě platí pro cestovatele každého věku. Volte zemi, která odpovídá vaši zdravotním možnostem. Dobré je také zamyslet se nad tím, jaká je v té které zemi zdravotnická vybavenost. Nepodceňujte ani očkování, a to hlavně do tropických destinací. Onemocnění břišním tyfem, žloutenkou či dalšími závažnými chorobami všeobecně hůře snáší starší lidé, tím pádem jsou pro ně mnohem nebezpečnější.