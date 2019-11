Jak se po revoluci změnili čeští zákazníci | E15.cz

Před revolucí si čeští zákazníci nemohli vyskakovat. To se ale za uplynulých 30 let změnilo. Stali se z nás nároční zákazníci, kteří neodpouštějí. Naprosto nepřijatelná je pro nás arogance. A to hlavně u bank a telefonních operátorů. To jsou výsledky průzkumu české technologické společnosti Enehano Solutions mezi více než 500 respondenty.