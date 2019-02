Na trhu je aplikace klaplo.to. Umí zaplatit dlužné složenky | E15.cz

Klaplo.to funguje jako půjčka, kterou sjednáte bez jakéhokoli papírového dokumentu. To, co potřebujete uhradit stačí pouze nafotit a poslat pomocí chytrého telefonu. „Účet, na který vám náhle nezbývá z měsíčního rozpočtu, pošlete přes aplikaci a my ho obratem uhradíme – bez papírů, bez telefonování,“ uvedl autor aplikace Ivo Krátký ze společnosti Money Store. Prostřednictvím Klaplo.to lze zaplatit například faktury za elektřinu, nedoplatky za teplo či vodu, školní obědy, dětské kroužky, internet nebo služby mobilního operátora.

Maximální výše půjčky je 10 000 korun, splatnost je 31 dnů. Jde splatit kdykoli předem. Splácí se jednou splátkou. Úrok ovšem není nízký, je to jedno procento denně. Poplatek za půjčku je 95 korun. Každá další půjčka, pokud jsou ty předchozí řádně splacené, je ao 10 procent levnější na úrocích. Slevy se pak sčítají.

Aplikace je zdarma ke stažení v Google Play nebo v App Store. Na jejím vývoji se kromě Money Store podílely i společnosti Pixelfield a CRIF – Registr platebních informací.