Nákupy na zahraničních e-shopech nejsou bez rizika | E15.cz

Znáte to. Brouzdáte na internetu a narazíte na e-shop, který nabízí spoustu levného zboží a dost často s dopravou zdarma. V tuto chvíli už začnete tušit, že půjde o zboží mimo země EU.

Když zjistíte, že dodání je až několik týdnů, je to jasné. Co ale možná nevíte je to, že smlouvu neuzavíráte s provozovatelem takovýchto e-shopů, ale jenom jehich prostřednictvím s jiným subjektem. Tím často bývá právě dodavatel ze země mimo EU.

Nejde o standardní e-shopy

I když se tyto obchody snaží, aby to tak vypadalo, nejde v jejich případě o standardní e-shop. Problém je v tom, že průměrný spotřebitel vůbec neočekává a není schopen rozpoznat, že kromě provozovatele e-shopu uzavírá další smlouvu se subjektem mimo Českou republiku, nejčastěji z Číny.

„Největším problémem spojeným s tímto způsobem podnikání je, že při něm dochází ke krácení práv českých spotřebitelů, například práva na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Z čeho poznáte, že nejde o klasický e-shop

Hlavním ukazatelem je to, že zboží je dostupné u dodavatele a bude vám dodáno do několika týdnů. „Konkrétní informace o zprostředkování, případně zastoupení je uvedena pouze v obchodních podmínkách, což je podle našeho názoru nedostatečné a jedná se o takzvané překvapivé ujednání,“ vysvětluje Hekšová. Toto ujednání je neúčinné a pro nás jako spotřebitele naprosto bezvýznamné.

„V České republice se nemůže stávat, že spotřebitel nakoupí na webových stránkách, které vypadají jako tuzemský e-shop, a následně jsou mu odepřena důležitá práva, jež vyplývají z národní a unijní právní úpravy,“ říká Hekšová.

Problém nastane, když chcete reklamovat

V případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy nebo zboží reklamovat, nastává problém. V naší republice můžete od smlouvy odstoupit ještě před dodáním zboží. Pokud jste ale nakoupili na výše zmíněných e-shopech, provozovatelé se začnou odvolávat na to, že prodávajícím je zahraniční společnost, ne oni. Zboží pak musíte vracet nebo reklamovat u společnosti, která má sídlo mimo Evropskou unii.

Musíte počítat s tím, že pro tyto obchodníky platí jiná pravidla než ta v České republice. Často s nemalými náklady na dopravu zboží do zahraničí, i když nákup proběhl na e-shopu v češtině a s českou doménou.