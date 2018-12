Rohlík.cz zavádí doručení nákupu do výdejních chladicích boxů | E15.cz

Internetový supermarket s potravinami Rohlík.cz zavádí nový způsob doručení nákupu do výdejních chladicích boxů. Zákazníci si do tzv. Rohlík Pointů mohou nechat doručit menší nákupy. Společnost chce nová výdejní místa dostat do všech velkých kancelářských center v Praze a v Brně. V příštím roce jich má být přes 100. Rohlík.cz o tom dnes informoval ČTK. Konkurenční Košík.cz připravuje na příští rok podobné řešení.