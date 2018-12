Skipasy ve větších areálech zdraží v průměru o 3,5 procenta na 599 korun | E15.cz

Skipasy ve větších českých lyžařských střediscích pro nastávající sezonu meziročně zdraží v průměru o 3,5 procenta na 599 korun pro dospělého, pro dítě na 428 korun. Jde o průměrnou cenu ve 35 největších areálech, které tvoří zhruba 80 procent návštěvnosti. Uvedl to ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. Pokud by se vzala v úvahu také menší střediska, ceny by se podle něj zvedly celkově asi o dvě procenta. Stále více areálů umožňuje nákup skipasů přes internet, kde jsou ceny nižší, uvedl dále Knot.