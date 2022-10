Útrata v restauraci činí v průměru 180 korun, meziročně o 10 korun více | E15.cz

Za jednu návštěvu restaurace lidé podle analýzy společnosti Up Česká republika nyní vydají v průměru 180 korun, průměrná útrata za celý loňský rok činila 170 korun. Vzhledem ke stále rostoucím nákladům lze předpokládat, že ceny jídel budou dále stoupat. S cílem nabízet obědy v nižší cenové hladině některé restaurace častěji zařazují jídla s levnějšími masy, více sladkých nebo bezmasých pokrmů. ČTK to sdělil generální ředitel Up ČR Stéphane Nicoletti.