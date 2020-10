Vánoce budou pro dopravce extrémní | E15.cz

Před Vánoci mají dopravci plné ruce práce každý rok. Letos to ale bude extrémní. Dá se očekávat, že lidé dají raději přednost nákupům z domova před návštěvou kamenných obchodů. Vyplývá to z ankety konzultační společnosti Acomware u vybraných e-shopů.

„Pro zákazníky je dobré, že e-shopy plánují spustit své vánoční kampaně a slevové akce již koncem října nebo začátkem listopadu. Nákupy proto nemusejí odkládat na poslední chvíli,“ upřesňuje David Vurma výsledky ankety konzultační společnosti Acomware. Vůbec nejvíce Čechů tradičně nakoupí od konce listopadu do třetího prosincového týdne.

Proč eshopy plánují akce už v říjnu? Odpověď je jednoduchá. Obchodníci chtějí motivovat zákazníky, aby si své nákupy rozvrhli a nenakupovali tak až v prosinci. „S ohledem na epidemiologický vývoj a očekávaný přesun zákazníků z kamenných prodejen do e-commerce, lze očekávat, že tlak na dopravu bude letos extrémní. Dopravci mají situaci ztíženou kvůli nedostatku pracovní síly, kdy ekonomice scházejí desítky tisíc zaměstnanců ze zahraničí. To se může promítnout do mírného zpoždění zásilek,“ upozorňuje Radek Ondrašík z Notino.cz.

Lze očekávat, že zákazníci si nechají balíky častěji doručit domů, než aby si je vyzvedávali na výdejních místech. Na oblibě také získávají výdejní automaty. Jejich počet rapidně roste.

Na riziko zpoždění zásilek se prodejci spolu s dopravci aktivně připravují. Omezit garanci včasného doručení vánočních dárků ale zatím neplánují.