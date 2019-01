Zaostřeno na dražby: frčí auta a chaty, podnikatelům se otevírá okno příležitosti | E15.cz

Chcete chatičku? A co takhle zoopark nebo dokonce vlastní klášter? I takovou nemovitost draží berňák. Celníci mají na skladně auta a naftu. Na své si přijdou i milovníci umění.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Finanční a Celní správa – ti všichni draží movité i nemovité věci za ceny, které mohou být zajímavé. Pokud vám tedy něco padne do oka. Ta méně příjemná stránka věci je byrokracie a dražební vyhlášky, které nemusí být každému srozumitelné.

Kde hledat:

ÚZSVM má nyní na svém webu desítky nabídek, jelikož stát dělá inventuru a prodává majetek. ÚZSVM často draží věci po zesnulých, kteří nemají dědice. Z toho plyne, že se často draží obrazy. Co se týče nemovitostí, nabídka je pestrá, na své přijdou třeba ti, kteří hledají cestu z města a rádi by nějakou tu chatičku. Nebo ti, kteří chtějí dostupný byt v Praze. Vydražit se dají i rekreační objekty.

Svěřené objekty pravidelně kontrolujeme, tak jako případě tohoto domku u Jizerských hor. Naše kolegy z Liberce neodradila od prohlídky ani sněhová kalamita. Než se zasněžená nemovitost objeví na https://t.co/BaEzJmQ14F, můžete si na našem webu prohlédnout stovky dalších nabídek. pic.twitter.com/YXyrCR21B6 — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (@uzsvm) January 23, 2019

Berňák a celníci zase draží vše, co bylo zabaveno daňovým dlužníkům. A opět, sortiment je pestrý, Aktuálně se budou dražit sklady, garáže, osobní i nákladní auta. Běžným artiklem celní správy jsou pohonné hmoty (ve velkém), konkrétně nafta. Tyto dražby proto mohou být zajímavé především pro firmy a podnikatele. Chcete rozjet například vlastní autodopravu? Můžete začít na dražbě berňáku.

Jedinečná je dražba klášteru územním pracovištěm v Plzni. A když ne klášter, co vlastní Zoopark? V nabídce je i něco levnějšího, kdo by chtěl na vlastní kůži nasát atmosféru seriálu Most!, má možnost koupit si byt za cenu nižší, než je jeden měsíční plat...

Populárním artiklem jsou dopravní prostředky, například v Praze se blíží dražba vozu Audi, v Plzni zase dražba Volkswagenu. Zejména u finančních úřadů jsou auta takříkajíc „rychloobrátkové“ zboží, dražby aut si proto můžete na webu opět snadno vyfiltrovat.

S Audi Q7 zaparkujete v každé zóně. Příští úterý, 29. 1. 2019, jej na Územním pracoviště pro Prahu 8 dražíme od 90 000,- Kč!https://t.co/PuS8IQtfza pic.twitter.com/siVkVen8IP — Finanční úřad pro hlavní město Prahu (@FU_Praha) January 22, 2019

V popisu každé dražby najdete vše potřebné, zároveň vždy čtěte dražební vyhlášku, obzvláště u hodnotnějších movitých a nemovitých věcí. U nemovitých věcí je pak zpravidla potřeba složit jistinu (bezhotovostně), abyste se do dražby vůbec mohli zapojit.

Celé to má ještě jednu velkou výhodu – stát je v tomto ohledu spolehlivý prodejce a neušije na vás žádnou boudu. Čili vždy přesně víte, co kupujete a nemusíte se bát, že by vás někdo oklamal a vy tak přišli o své peníze.