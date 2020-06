Zase volá dodavatel? Stačí jedno ano a pokuta je na cestě | E15.cz

Kdo mohl, řešil poslední týdny co nejvíce věcí přes telefon nebo internet. Distančně lze uzavřít i smlouvy na dodávky energií a snadno se tak dostat do potíží.

Uzavírat smlouvy po telefonu není nic zvláštního nebo zapovězeného, pokud si je oslovená strana vědomá, co vše nabídka obsahuje a jaké jsou smluvní podmínky. Právě to je ovšem kámen úrazu většiny nabídek, s nimiž dodavatelé nebo jimi najatí operátoři oslovují spotřebitele.

V poslední době pak není výjimkou, že energetické firmy volají, aby lidem představili levnější ceny, které údajně klesají kvůli koronavirové krizi. Ne vždy je ale takové tvrzení pravdivé. Zároveň mohou lidé uzavřít novou smlouvu, aniž by mohli od svého stávajícího dodavatele odejít, protože mají sjednaný smluvní vztah na dobu určitou. Od dodavatelů – nového i stávajícího – jim pak mohou hrozit tučné pokuty.

Lidé ani neví, kdo jim volá

Takové telefonáty začíná zpravidla nevinně. „Proškolený operátor či operátorka se sympatickým hlasem používá takzvanou metodu získávání ano, kdy po sérii jednoduchých otázek mnohdy z nepozornosti odsouhlasíte uzavření nové smlouvy o dodávkách energií zpravidla na dobu určitou. Protože zákon nevyžaduje, aby tato smlouva byla písemná, je uzavření přes telefon možné,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Právě tato organizace upozornila na množící se telefonáty a rostoucí počet smluv uzavřených po telefonu.

Smlouva uzavřená po telefonu nemusí být primárně špatná. Velkým rizikem je ale skutečnost, že lidé často uzavírají smlouvu na základě minima informací a musí se spolehnout jen na to, co jim prodejce po telefonu prozradí. „Často ani neví, jestli hovoří přímo s dodavatelem nebo jen se zprostředkovatelem, čímž by vstoupili do dalšího smluvního vztahu vymykajícího se současnému energetickému zákonu. A každá další smlouva přitom znamená nová rizika, například co se sankcí týče,“ upozorňuje Michal Kebort, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu.

Raději říkat jen „ne“

Prodejci mají podle zákona povinnost podat spotřebiteli všechny nutné informace, což nemusí být přes telefon vždy snadné. Po telefonátu se také u dveří může objevit kurýr s dokumenty, smlouvou a se žádostí o podpis. Odolat jeho nátlaku, aby lidé vše podepsali, nebývá jednoduché.

Energetický regulační úřad proto důrazně doporučuje, aby lidé smlouvu po telefonu vůbec neuzavírali a na dotazy, zda souhlasí s distančním uzavřením smlouvy – tato otázka musí při této formě prodeje zřetelně zaznít – odpověděli ne. „Pokud o nabídku mají zájem, mohou si ji nechat zaslat poštou nebo elektronicky a smlouvu uzavřít až po důkladném prostudování a pochopení veškerých podkladů a souvislostí,“ dodává Michal Kebort.

Zbavit se nevýhodné smlouvy

Ani pokud se lidé nechají k nabídce přesvědčit, není nic ztraceno. „Odstoupit od smlouvy uzavřené po telefonu nebo mezi dveřmi je možné do čtrnácti dnů od jejího podpis, a to podle občanského zákoníku. U smluv na dodávky energií lze pak podle energetického zákona odstoupit ještě do patnácti dnů od zahájení dodávek. Lhůty na odstoupení se ještě prodlužují o dobu, po kterou lidé nebyli o těchto právech informováni, maximálně však o jeden rok,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Čtrnáctidenní lhůtu na odstoupení je možné aplikovat i u smluv uzavřených se zprostředkovateli – typicky jde třeba o aukční společnosti. I proto je důležité, aby lidé věděli, s kým smlouvu uzavírají a jaké cesty k odstoupení od smlouvy mohou zvolit. „V neposlední řadě mohou spotřebitelé podat na Energetický regulační úřad návrh na určení, zda smluvní vztah po telefonu vznikl, pokud je zákazník přesvědčený, že se na uzavření smlouvy a smluvních podmínkách s dodavatelem tímto způsobem nedohodl,“ připomíná Michal Kebort.

Pokud lidé od smlouvy nestihnou odstoupit, je nutné argumentovat tím, že byli při telefonátu uvedeni v omyl. To se pochopitelně těžko dokazuje. „Pomoci může i to, že si hovor nahrajete,“ uzavírá Eduarda Hekšová.