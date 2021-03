Air Bank zvyšuje úroky. Lepší nabídku dostanete při refinancování | E15.cz

U nových hypoték banka klientům nyní nabídne roční úrok od 2,19 procenta. U hypoték převedených z jiné banky pak roční úrok nově začíná na 1,99 procenta.

Do konce března mohou také klienti, kteří mají zájem převést svou stávající hypotéku do Air Bank, získat zpětné proplacení poplatků, které právě s převedením hypotéky nejčastěji souvisejí, a to až do výše 10 500 korun. Jedná se o poplatky spojené s katastrem nemovitostí a odhadem ceny nemovitosti nebo o administrativní náklady.