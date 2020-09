Banky lidem u hypoték nabízejí nižší úrok už i u delších fixací | E15.cz

Od počátku loňského roku úrokové sazby u hypotečních úvěrů klesají. Vyrovnává se i výše úroků u fixací do deseti let. Sazby delších fixací bývají srovnatelné s těmi kratšími, a někdy dokonce i nižší, tedy jsou levnější.

Průměrná úroková sazba u hypoték se počátkem loňského roku podle hypoteční specialistky finanční skupiny Partners Dany Chňoupkové Míchalové pohybovala těsně pod 3procentní hranicí. Letos v lednu se úroky průměrně pohybovaly kolem hodnoty 2,4 procenta. Aktuálně si mohou zájemci sjednat úrokovou sazbu i nižší, většinou u menších tuzemských bank.

„Taková nabídka bývá ale často podmíněna uzavřením dalšího finančního produktu, například pojištěním schopnosti splácet hypotéku. Nicméně většina bank poskytne v současné době hypoteční úvěr s úrokem kolem 2,4 procenta,“ uvádí Dana Chňoupková Míchalová.

Zároveň upozorňuje na zvyšující se zájem klientů o delší fixační doby u hypoték. Ještě v předloňském roce podle ní lidé fixovali úroky u hypoték převážně na tři nebo pět let, od druhé poloviny loňského roku začali sahat stále častěji po pětiletých fixacích a již několik měsíců patří k velice oblíbeným desetileté fixační termíny.

„Někteří klienti by si úrokovou sazbu dnes zafixovali i na delší dobu než deset let, ale potíž je, že zde stále většina bank nabízí už méně výhodný úrok,“ říká hypoteční specialistka.

Příklad z praxe

To, že je o delší fixační lhůty u hypoték zájem, potvrzuje i paní Jana z Poděbrad. Ta si úrokovou sazbu ve výši 2,24 procenta zafixovala letos v červenci na dobu deseti let.

„S manželem jsme měli počátkem července konec fixačního období u naší hypotéky. Tu splácíme již 12. rok a banku jsme nikdy neměnili. Manžel mi říkal, ať to nechám být, ať se do toho nepouštím,“ vypráví paní Jana.

K tomu, aby se začala o konkurenční nabídku bank více zajímat, ji donutil až návrh banky na novou úrokovou sazbu.

„Dva měsíce před koncem pětileté fixace nám přišel návrh na další pětileté období fixace ve výši 2,69 procenta. Doposud jsme měli úrok sjednaný na 2,21 procenta, a to na pět let. Výše měsíční splátky by nám nově narostla o 771 korun,“ říká.

Stačilo přitom podle ní zajít do kterékoliv jiné banky ve městě, a hned první jí nabídla úrokovou sazbu podstatně nižší.

„Navštívila jsem celkem dvě banky a zvolila nabídku té první. Výše úrokové sazby byla sice u obou bank totožná, a to 2,24 procenta, ve výběru pro nás ale byla rozhodující délka nabízené fixace úroků,“ říká.

Zatímco první banka jim při úroku 2,24 procenta nabídla fixaci na deset let, druhá za stejných podmínek na maximálně sedm let. Podle paní Jany je pro ně v současné době prioritou jistota stabilní výše měsíční splátky hypotečního úvěru, a to na co nejdelší možnou dobu. Nová výše úrokové sazby jim zvýšila měsíční splátku o 46 korun za měsíc, což je podle paní Jany zanedbatelná částka i v celkovém součtu.

„A když nám k tomu banka nabídla ještě přijatelnou úrokovou sazbu, pak nebylo co řešit,“ tvrdí paní Jana.

Dodává, že refinancování úvěru proběhlo rychle a bez potíží. Poměr dluhu k hodnotě jejich nemovitosti nedosahoval ani 60 procent, protože úvěr spláceli řádně již dvanáctým rokem. Navíc nemovitost si nová banka ohodnotila sama a bez poplatku.

Ceny fixací do deseti let jsou srovnatelné

Podle odborníků už neplatí zažité pravidlo, že čím delší fixaci do deseti let dlužník zvolí, tím vyšší úrokovou sazbu mu banka nabídne a tím nákladnějším se pro něj úvěr stává. V současné době jsou úrokové sazby na 3, 5 a 10 let téměř srovnatelné. Navíc, lidé si dělají život stále pohodlnějším a nechtějí se starat o podmínky hypoték a sledovat vývoj trhu.

„Významnou roli v přemýšlení lidí sehrála také pandemie koronaviru. Nikdo nevěděl, co utlumená ekonomika udělá s hypotečním trhem, včetně úrokových sazeb. I proto dnes lidé sází více na jistotu,“ vysvětluje Dana Chňoupková Míchalová s tím, že úrokové sazby se stále drží na nižších úrovních.

Růst počtu fixací úroků na dobu delší pěti let potvrzuje ve svých statistikách i Česká národní banka. Podíl fixací do jednoho roku činí letos zhruba dvě procenta, od jednoho do tří let osm procent, v rozmezí tří až pět let je to 35procentní podíl a na dobu delší pěti let fixuje bezmála 55 procent dlužníků.

Zatímco před třemi lety, v roce 2017, fixovali dlužníci sazby úroků na dobu do jednoho roku téměř ve třech procentech případů, od 1 roku do tří let zhruba devět procent, na tři až pět let pak 55 procent. A na dobu delší pěti let ve 33 procentech případů. Do statistiky zahrnula centrální banka čistě nové úvěry stejně jako refinancované hypoteční úvěry. Z údajů je zřejmé, že pětileté fixace u hypotečních úvěrů vzrostly v posledních třech letech o více než jednu pětinu.