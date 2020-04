Dluh Čechů meziročně klesl | E15.cz

V roce 2019 se opět meziročně lehce snížil průměrný dluh českých dlužníků. A to o 500 korun na 28 tisíc. I v tomto roce více dlužili muži (57 procent dlužníků). Muži si také půjčují větší částky než opačné pohlaví. Analýzy společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, během posledních sedmi let ukazují pozvolné snižování zadluženosti Čechů.

Nejvíce zadlužený Moravskoslezský kraj

Skoro 16 procent českých dlužníků s průměrným dluhem 26 500 korun žije v Moravskoslezském kraji. V závěsu s 13 procenty je Ústecký kraj s průměrným dluhem 26 700 korun. Ve Středočeském kraji je 11 procent dlužníků. Průměrný dluh je 28 500 korun. Praha má jen 7 procent dlužníků, průměrný dluh zato dosahuje téměř na 31 300 korun. Jen o něco méně, přes 30 100 korun, dluží lidé z Karlovarského kraje, ze kterého pochází necelá 4 procenta dlužníků. Nejmenší počet dlužníků má kraj Vysočina. Přes 3 procenta.

„Až na rok 2017 zaznamenáváme postupné snižování průměrného zadlužení Čechů. Tento pozitivní trend může souviset s obdobím ekonomického růstu a rekordně nízkou nezaměstnaností, kterou jsme mohli sledovat celý minulý rok. Prozatím nemůžeme říct, jak velký vliv bude mít na snižování zadluženosti situace kolem pandemie, jisté však už v tuto chvíli je, že řadě lidí, a především živnostníkům se snížil nebo zcela vypadl pravidelný příjem, což některým z nich může způsobit přinejmenším krátkodobé finanční problémy,“ doporučuje Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti Kruk. Ta také radí, aby lidé důkladně zvážili, zda je opravdu nutné výpadky příjmu řešit půjčkou. Nebezpečné je to hlavně v případech, kdy dlužníci chtějí půjčkou zaplatit starší dluh.

Komunikujte s věřitelem

Hlavní je komunikace s věřitelem a dobré je sledovat vládní opatření ke zmírnění dopadu probíhající pandemie. S věřitelem se můžete dohodnout na splátkovém kalendáři, popřípadě i odložení splátek. Dle vyjádření ČBA jsou banky otevřeny s klienty o možnostech řešení jejich situace jednat.

Čeští dlužníci

Čeští dlužníci ve věku mezi 35 až 44 lety tvoří 27 procent z celkového počtu. Jejich průměrný dluh je 28 200 korun. 24 procent dlužících je ve věku 45 až 54 let. U těch je průměrný dluh 33 tisíc. Věková kategorie 18 až 24 let tvoří 2 procenta s částkou 12 300 korun. Více než 10 procent dlužníků je ve věku přes 65 let a v průměru dluží téměř 29 500 korun.

„Relativně vysoké dluhy u lidí v postproduktivním věku mohou znamenat velký problém, protože často mají pouze jediný zdroj příjmu v podobě penze, která nemusí stačit na pokrytí životních nákladů i splátek dluhů. Současně opakovaně narážíme na kumulaci dluhů, téměř čtvrtina dlužníků má více než jeden dluh,“ uzavírá Jaroslava Palendalová.