Dlužníci v insolvenci na tom budou letos "lépe" | E15.cz

V lednu stoupla částka, nad kterou se dlužníkům v insolvenci sráží mzda bez omezení. Tato suma se zvýšila z 6 429 korun na 6 502 korun. A to díky navýšení normativních nákladů na bydlení.

V první polovině roku se zvedne ještě s plánovaným navýšením životního minima, které má narůst až o 13 procent. „V lednu 2020 došlo mimo jiné ke změně částky, nad kterou se v insolvenci sráží zbytek čisté mzdy bez omezení. Ta aktuálně činí 13 216 korun. Dlužníkovi, který má vyživovací povinnost vůči své manželce nebo dětem, pak zůstává ještě více, a to o 1 652 korun za každou vyživovanou osobu,“ vysvětluje insolvenční správce Oldřich Řeháček.

Bankroty v loňském roce

Pokud se podíváme na počet vyhlášených osobních bankrotů, byl loňský rok pro Čechy rekordní. Dle analýzy společnosti CRIF stoupl počet insolvencí o dvě pětiny, za celý rok 2019 jich bylo vyhlášeno 18 493, což je o téměř 5 500 více, než v roce 2018. Změna přišla s novelou insolvenčního zákona, která začala platit 1. června 2019. S novelou přišly úlevy pro dlužníky.

„Do procesu oddlužení dostali v loňském roce možnost vstoupit i ti, kteří se již smířili či pomalu začali smiřovat se životem v šedé ekonomické zóně. Jedná se například o lidi, kteří se zaručili za podnikatelské dluhy jiných subjektů,“ komentuje Řeháček.

Co je to nezabavitelná částka

Jaká bude výše částky, kterou nelze zabavit, se odvíjí jak od normativních nákladů na bydlení, tak od životního minima. V první polovině letošního roku by mělo dojít k navýšení životního minima. Je možné, že vzroste až o 13 procent. To by udělalo částku 3 860 korun (nyní 3 410 korun).

Díky tomu vzroste i ona nezabavitelná částka pro dlužníky. Z aktuálních 6 608 korun na 6 908 korun. Pokud tedy dojde o navýšení životního minima o 13 procent.

Vzhledem k tomu, že částka, nad kterou se sráží zbytek čisté mzdy bez omezení, je dvojnásobkem částky nezabavitelné, stoupla by po navýšení životního minima i ta, a to z 13 216 korun na 13 816 korun.

Přehled částek platných od 1. 1. 2020: