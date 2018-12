dTest varuje před inkasními agenturami. Na co si dát pozor? | E15.cz

Cílem inkasních agentur je dostat z dlužníků peníze. Některým je však docela jedno, jakým způsobem to udělají. Klidně ve vás vzbudí dojem, že pokud jim hned nedáte peníze, je už na cestě k vám exekutor. Podle dTestu ale často vymáhají více, než na co mají podle zákona právo. Na co si tedy dát pozor?