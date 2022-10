Jak na vyšší splátky hypotéky? Zde jsou vaše možnosti | E15.cz

Otevřená komunikace s bankou

Banky jsou si vědomy stávající situace, umí tedy klientům vyjít vstříc. Nejdůležitější je s bankou otevřeně komunikovat, člověk se tak vyhne zbytečným problémům. Ty totiž mohou vyústit až v exekuci nebo insolvenci.

„Pokud se banka o vaší dočasné neschopnosti splácet své závazky dozví dostatečně brzy a od vás, je to mnohem pozitivnější signál, než když začne posílat upomínky sama. Snažte se dohodnout si splátkový kalendář, nebo odkad splátek na dobu určitou. Jakákoliv dohoda s bankou je lepší, než strčit hlavu do písku a čekat,“ říká expertka na úvěry na bydlení ve společnosti FinGO Jana Vaisová.

Prvním krokem je pak podle Vaisové jednoznačně snížení zbytných výdajů na položky jako jsou nejnovější elektronika, nákladné dárky k Vánocům nebo zahraniční dovolená. Ačkoliv to zní jako samozřejmost, řada klientů tento krok často podceňuje.

Nejlepším řešením, kterého mohli klienti využít v době nízkých úrokových sazeb, je včasná refixace sazby na další období. „To je možné až dva roky před koncem fixace,“ vysvětluje obchodní ředitel Partners Jan Brejl. „Pokud se toto klientovi nepodařilo, je možné se stávající bankou nebo prostřednictvím refinancování prodloužit délku splatnosti a tím snížit vyšší splátky,“ dodává.

Odklad splátek, prodloužení doby splatnosti i dodatečné slevy

Většina bank kromě možnosti prodloužení splatnosti nebo odkladu splátek umí nabídnout i dodatečné slevy. „Víme, že určité situace není možné předjímat, proto všem klientům nabízíme nově službu Variabilita splátek, aby byli lépe připraveni na život s hypotékou a měli možnost své splátky variabilně ovládat,“ uvádí Jiřina Jančíková z České spořitelny

Dodatečných slev lze dosáhnout vhodnou kombinací produktů. U Raiffeisenbank získáte nejnižší úrokovou sazbu při refinancování u produktu Účelová hypotéka s fixací na 5 let. Česká spořitelna nabízí slevu na úrokové sazbě až ve výši 0,5 procenta při splácení z aktivního účtu. Pojištěním schopnosti splácet pak můžete u České spořitelny získat slevu dalších 0,1 procenta na úrokové sazbě. A každá desetina procenta je v dnešní době znát. Navíc při neschopnosti splácet je následně splátka hrazena právě z pojištění.

Další variantou je potom dočasný odklad splátek nebo snížení splátek díky prodloužené době splatnosti. „U obou variant by měl mít klient přehled o svých příjmech a výdajích, protože banka je povinna tento aspekt vyhodnotit. Zároveň musí existovat dostatečný časový prostor pro splacení úvěru před dovršením produktivního věku,“ říká Jiří Feix, předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny. Odklad splátek ČSOB nabízí na dobu až šesti měsíců.

Jak při odkladu splátek, tak změně výše splátky v důsledku prodloužení splatnosti je třeba mít na paměti, že prodloužením doby splácení se celkový náklad na pořízení vlastního bydlení dále navyšuje. „Prodloužení splatnosti či odklad splátek je zpravidla vnímán jako restrukturalizace, což může klientům ztížit jejich pozici při budoucím získání jiného úvěru,“ upozorňuje Jan Brejl z Partners.

Pronájem vlastní nemovitosti a stěhování do menšího

Když veškerá opatření selžou, přichází v úvahu prodej nemovitosti, anebo její pronájem a stěhování do menšího nájemního bytu, kde budete platit i nižší nájemné. „Přebytek, který takto měsíčně vznikne, pomůže se zvládnutím splátek hypotéky. I když je to samozřejmě osobně dost náročné, zbyde vám na konci přece jen nemovitost, do které se po splacení hypotéky budete moci vrátit,“ říká Jana Vaisová.

Pokles zájmu o hypoteční úvěry je provázen i ochlazením poptávky po nemovitostech. Hypoteční úvěry na pořízení vlastní nemovitosti nyní nahrazují nové produkty. „Zajímavým trendem je nyní zaměření bank a stavebních spořitelen na menší úvěry určené na zvelebení současného bydlení, především na úpravy snižující energetickou náročnost budovy a alternativní zdroje vytápění. Rostoucí životní náklady se však promítají do zpřísněných podmínek, za kterých jsou banky ochotny úvěry poskytnout,“ uzavírá Brejl.