Vánoční nákupy: Jak vyřešit dárky, aby Nový rok nezačal úvěrem | e15.cz

Přestože mají být Vánoce svátky klidu a míru, pro mnohé se jedná naopak o období stresu a sháněk. Vánoční dárky, spousta jídla, ale i drobnosti, kterými se vytváří ta správná atmosféra. Ale to vše se promítá do zvýšených výdajů.

A ty budou letos kvůli inflaci ještě vyšší než před několika málo lety. Navíc lidé šetří. Většina lidí podle průzkumu GLS nechce dát do dárků více než pět tisíc korun. Čtvrtina plánuje vydat na dárky osm tisíc a jen desetina nad deset tisíc korun.

Vánoce přinášejí i nabídku všemožných půjček a úvěrů na nákup dárků. Přitom obecně se nedoporučuje brát si půjčku na věci krátké spotřeby a uspokojování pouze emocí.

„Půjčka musí být podložena potřebou a nutností situaci řešit půjčkou,“ vysvětluje mentorka finančního vzdělávání Veronika Kalátová z programu Rozumíme penězům.

A doporučuje: „Musíme-li pořídit věci krátké spotřeby, je vhodné předem zvážit, zda si na věc neušetřit přivýdělkem nebo prodejem již nepotřebných věcí.“

Podle ní není od věci mít i finanční vánoční plán, tedy jasně stanoveno, kolik se „za“ Vánoce utratí. A nejlépe mít také seznam věcí, které je potřeba nakoupit. S tím souvisí i volba dárků.

Jak nakupovat dárky

Veronika Kalátová vysvětluje, jak finančně odpovědně nakupovat dárky. Podle ní nemá smysl pod vánoční stromek nakoupit množství drobností, jejichž cena se postupně nakonec nasčítá, a k tomu ještě jeden velký „pořádný dárek“.

„Nastavte si vlastní pravidla, jak drahé a v jakém množství si budete dárky dávat. U nás doma máme pravidlo tři dárky a dost. Něco jako tři oříšky pro Popelku,“ vysvětluje.

Finančně rozumnému vánočnímu chování rozhodně napomůže nenakupovat dárky na poslední chvíli. To znamená v momentě, kdy už může být část vytoužených dárků vykoupena.

„V průběhu roku můžete využít množství nejrůznějších slev,“ upozorňuje mentorka a dodává: „Pokud nemáte děti, nebo pokud k vám dorazí až pár dnů po štědrém dni, stojí za to zvážit možnost nakoupit dárky v povánočních slevách, které leckdy začínají už o vánočních svátcích.“

Podle ní možností, jak ušetřit na dárcích, může být i recyklace zboží, tedy darování něčeho, co nemusí být nutně nové, ale radost by mohlo udělat ještě někomu jinému. Třeba již přečtená kniha nebo dárek, který jste sami nikdy nerozbalili, ale někomu jinému by radost udělat mohl.

Pozor na zbytečné zadlužování

Mentorka finančního vzdělávání Veronika Kalátová dále varuje před neuváženými půjčkami.

„I ve vánočním stresu mnohé napadne vzít si půjčku. V takovém případě se zastavte a uvědomte si, že je rozhodně lepší variantou mít Vánoce o něco chudší či s menším množstvím dárků než v následujících letech řešit nemožnost splácet úvěr, který jste si vzali,“ říká.

A dodává, že Vánoce nemají být pouze o materiálních věcech, ale o společně stráveném času, tradicích a zážitcích. Půjčka skýtá mnohá rizika, a proto by měla být až krajním řešením tíživé situace, kterou Vánoce zcela jistě nejsou.

To, že si lidé často neuvědomují, jaké břemeno na sebe upisují, potvrzuje také právník a gestor pro spotřebitelské otázky České bankovní asociace Filip Hanzlík.

„Poměrně hodně lidí, kteří se pro vánoční půjčku rozhodli, se dostává do problémů se splácením,“ varuje Hanzlík.

Text vznikl ve spolupráci s poradenskou společností Partners.