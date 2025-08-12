Když vlastní prostředky nestačí, pomůže kombinace dotace a úvěru
Když se blížil konec smlouvy na dodávku elektřiny, začala rodina pana Šmola zjišťovat ceny pro další období. A čekalo je nepříjemné překvapení – výdaje za energie měly vzrůst téměř na dvojnásobek. To už pro ně znamenalo výrazný zásah do rozpočtu, a tak začali hledat alternativy nejen ve vytápění, ale i ve způsobu, jak celý dům zefektivnit.
V té době se začaly stále častěji objevovat reklamy na program Oprav dům po babičce. Ačkoli si zpočátku mysleli, že se jich dotace netýká, rozhodli se zjistit víc. Obrátili se na energetického specialistu, který připravil projekt a ujistil je, že dotace je reálně dosažitelná. Háček byl v tom, že dofinancování z vlastních prostředků nebylo možné.
Na doporučení specialisty našel pan Šmol kontakt na Markétu Zierlovou, finanční poradkyni z Raiffeisen stavební spořitelny. „Mám účet u Raiffeisenbank a jsem spokojený, takže to pro mě bylo i prakticky výhodné. Hned při prvním hovoru jsem měl pocit, že se mi paní Zierlová opravdu věnuje. Vše probíhalo klidně, přehledně. Dostal jsem přesný plán, co se bude dít.“
Komplikace? Řešení vždy existuje
Během analýzy se ukázalo, že kvůli stávajícím závazkům nebude možné hned žádat o dotaci ani zvýhodněný úvěr. A tady se ukázala skutečná hodnota osobního přístupu. „Než jsem stačil začít panikařit, paníRST Zierlová už měla plán. Vysvětlila, co je potřeba upravit, aby bonita vyšla, a pustili jsme se do toho.“
Výsledkem bylo postupné převedení hypotéky a úvěrů a snížení měsíčních výdajů. „Nechápu, že jsme to neudělali dřív. Neměl jsem problém všechno platit, ale zjistili jsme, že zbytečně přeplácíme několik tisíc měsíčně.“
Řešení na míru a cesta k vysněné rekonstrukci
S pomocí Raiffeisen stavební spořitelna využili zvýhodněný úvěr ve výši 1,5 milionu Kč a úvěr ze stavebního spoření. Během celého procesu pan Šmol ocenil i to, že mohl řešit vše na jednom místě – od financování přes pojištění až po každodenní správu.
„Díky revizi pojistek jsme dnes s rodinou mnohem lépe zajištění. Když se ohlédnu, byla to správná volba. Vše proběhlo rychle, přehledně a s naprostým respektem k našim možnostem. Vřele doporučuji každému, kdo potřebuje pomoc s financováním rekonstrukce nebo se zorientovat v možnostech dotací.“