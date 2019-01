Kvůli drahým hypotékám roste zájem o nájmy | E15.cz

Poté, co od 1. října 2018 platí přísnější nařízení ČNB pro poskytování hypoték, ubylo zájemců o koupi nemovitosti. Naopak je více lidí, kteří se hrnou do nájmu.

Na přísnější hypotéku v tuto chvíli nedosáhne 15 až 25 procent potenciálních zájemců. Díky nižšímu zájmu o koupi už v některých oblastech dochází ke snižování cen nemovitostí. Podle makléřů společnosti M&M Reality se za dobu, co platí nová pravidla pro poskytování hypoték, snížil počet zájemců o koupi bytu.

Dopady pro prodávající jsou především v Praze a Brně, kde je stále velký převis poptávky nad nabídkou, sice minimální, v některých případech už ale dochází ke korekci cen, které byly vyloženě přemrštěné.

„Například na byt 3+kk v Praze Modřanech, který byl nedávno inzerován za 4,1 milionu korun, se v prvním týdnu, co byl v nabídce, ozvali dva zájemci. Před půl rokem to u srovnatelné nemovitosti i ceny bylo v prvním týdnu 6 zájemců. V aktuálním případě nakonec majitel souhlasil se snížením ceny na 3,8 milionu. Následně se ozývali zhruba 4 zájemci týdně a do měsíce byl byt prodán,“ uvádí konkrétní příklad Jan Martina z pražské pobočky společnosti M&M Reality.

Moravská metropole

I v Brně došlo k opadnutí nákupní horečky. Ale tím, že je na trhu zoufale málo nových i starších bytů, to zatím nemá za následek plošné snižování cen nemovitostí.

Jak v Brně, tak i v Praze ale dochází k nárůstu zájmu o nájemní byty. Někdy se počet zájemců o jeden byt i zdvojnásobil. „Skupina lidí, kteří nedosáhnou na hypoteční úvěry, citelně roste. Navíc se zvyšuje počet studentů, kteří ve městě vyhledávají nájemní bydlení namísto kolejí, a rovněž i skupina lidí, kteří v době ekonomické prosperity přicházejí do Brna za prací a ještě se zde neusadili natolik, aby si pořizovali vlastní nemovitost,“ konstatuje Jarmila Odehnalová z brněnské pobočky společnosti M&M Reality.

Se zvyšujícím se zájmem sem zvyšuje i nájemné. Běžné nájemné v brněnském panelovém bytě 2+kk s rozlohou necelých 50 metrů čtverečních se od roku 2015, kdy se pohybovalo okolo 9 000 korun, vyhouplo na současných až 13 tisíc korun. V Praze se u srovnatelných bytů jedná o posun z 9 500 korun na začátku roku 2015 k dnešní horní hranici až 15 000 korun.

Čas na prodej

Stále je situace taková, že je dobrá doba pro prodej nemovitosti. Ceny sice stagnují, ale stále jsou na takových částkách, jaké byly před 12 měsíci nepředstavitelné.

Nová pravidla pro poskytování hypoték

„Nová opatření ČNB v sobě zahrnují dvě složky. Zaprvé celková hypotéka nesmí přesáhnout devítinásobek ročního příjmu žadatele, což omezuje právě část zájemců ve velkých městech s dražšími nemovitostmi. Zadruhé nesmí splátka přesáhnout 45 procent čistého příjmu žadatele, tím jsou zasaženi především samožadatelé s nižšími příjmy,“ vysvětluje ředitel společnosti M&M Finance Michal Pitucha.