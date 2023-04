Půjčka na auto vs. leasing. Co je lepší? | e15.cz

Autem jezdíme do práce, za zábavou, na nákupy, výlety a na rodinné dovolené. Takový všestranný pomocník, který je například pro lidi žijící na venkově naprostým základem. Jestliže uvažujete o pořízení nového automobilu a nemáte dostatek úspor, nabízí se vám dvě řešení.

Půjčka na auto

Leasing

Odlišné formy financování vozidla, s nimiž se samozřejmě pojí jisté výhody a nevýhody. Každý z těchto úvěrových produktů bude vyhovovat někomu jinému. A jak to máte vy?

Půjčka na auto

Naším prvním cílem bude půjčka na auto. Její název je víceméně všeříkající. Jde o účelový úvěrový produkt. Finance získané tímto způsobem jsou primárně využitelné k nákupu nového či ojetého dopravního prostředku. S tomto volbou se pojí hned několik pozitivních kladů.

Nastavíte si délku splatnosti

Od první chvíle jste majitelem vozidla

Auto můžete kdykoliv prodat

Úvěr lze obvykle předčasně splatit

Každé pro má ale své proti. V tomto případě se jedná o plnohodnotný úvěr, takže počítejte s jistým administrativním procesem a nutností splnit všechny náležitosti a podmínky. Poskytovatel půjčky si důkladně ověří, zda jste úvěruschopným klientem. Pozor si dejte také na poplatky za sjednání půjčky na auto, které mohou takový finanční produkt značným způsobem prodražit.

Financování vozidla v praxi

Na trhu pochopitelně existuje velká spousta půjček na auto. Záleží na tom, co od takového úvěru očekáváte. Například to, jaká bude výše půjčky. Jedním z oblíbených řešení, jak financovat nové vozidlo je Zonky půjčka. Ta vám umožní získat až 1,2 milionů korun se splatností na 120 měsíců. Značná variabilita však není tím jediným benefitem.

Transparentnost

Předčasné splacení zdarma

Osobní přístup

Zajímavý úrok

Prostřednictvím Zonky půjčky můžete získat peníze nejenom na pořízení, ale také na opravu automobilu. Ve výsledku je tento typ úvěru určen pro financování čehokoliv. Je pravdou, že půjčky od lidí mají v tomto ohledu něco do sebe.

Financování auta prostřednictvím leasingu

Konkurenčním produktem půjčky na auto je leasing. Pakliže bychom ho měli zhodnotit nějak obecně, jedná se v podstatě o pronájem automobilu. Majitelem je totiž leasingová společnost a vy ji platíte za pronájem. Tento model může díky svým kladům oslovit nemalé množství potenciálních zájemců.

Rychlé a nenáročné vyřízení

Leasing je vhodný i pro lidi s nižším příjem

Automobil je možné od leasingové společnosti po čase odkoupit

To, co na první pohled vypadá jednoduše však nemusí být tak růžové, jak se zdá. Připravte se například na to, že povinné ručení je řešení skrze leasingovou společnost a jistě vás nemine ani havarijní pojištění. Jakékoliv opravy na voze je pak nutné řešit v autorizovaném servisu. V leasingové smlouvě může být navíc uvedeno, kdo může řídit vozidlo, včetně různých sankčních ustanovení. Výhodnost tohoto řešení je tedy hodně individuální záležitostí.

Půjčka na auto online

Na závěr bychom jistě neměli opomíjet na jednu důležitou věc týkající se primárně půjčky na auto a klasických úvěrů. Ty lze totiž vyřídit skrze internetové žádosti. Online půjčka je dnes běžným standardem a vy kvůli ní nemusíte navštěvovat žádnou banku či nebankovní společnost. Stačí jen porovnat dostupné úvěrové produkty na jednom místě a splnit základní podmínky.

Tak co, už víte, zda vašim požadavkům vyhovuje leasing nebo je to spíše půjčka na auto? Obě tato řešení povedou každopádně k tomu hlavnímu, a to je pořízení nového vozu.