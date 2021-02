Výpověď ze zaměstnání: Pozor na to, co podepisujete | E15.cz

Dejte si pozor na to, jakou smlouvu podepisujete. Je třeba si uvědomit, jestli jde o výpověď z pracovního poměru, nebo dohodu o rozvázání pracovního poměru. Jde o dva způsoby rozvázání pracovního poměru, které ovlivní, jak z celé situace vyjdete.

„Pokud dostávám výpověď, pak moje nároky vyplývají přímo ze zákoníku práce, takže pokud je výpověď z takzvaných organizačních důvodů (např. rušení částí zaměstnavatele nebo nadbytečnost), pak mám zajištěný nárok na odstupné v závislosti na tom, jak dlouho jsem u zaměstnavatele pracoval. K tomu vím, že pracovní poměr potrvá ještě minimálně další 2 měsíce, kdy poběží výpovědní doba. Je přitom jedno, že pro mě třeba zaměstnavatel už nemá práci a sdělí mi, že nemám chodit. V takovém případě se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a jako zaměstnanec mám nárok na plnou náhradu mzdy,“ vysvětluje David Šupej, advokát Sedlakova Legal.

Jestli se vám na výpovědi něco nezdá, že třeba není po formální stránce v pořádku, zbytečně neotálejte.

S výpovědí můžete k soudu

Pokud je výpověď podle vás neplatná, je potřeba ji napadnout u soudu nejpozději do dvou měsíců po skončení pracovního poměru. Jestli si chcete zajistit nárok na náhradu mzdy pro případ, že by se u soudu ukázalo, že výpověď byla skutečně neplatná, musíte oznámit zaměstnavateli, že trváte na dalším zaměstnávání. Od okamžiku oznámení až do doby, než zaměstnavatel umožní výkon práce, má dotčený nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku (za předpokladu, že výpověď byla skutečně neplatná).

Na dohodu pozor!

Jestli vám zaměstnavatel strčí k podpisu dohodu, buďte hodně obezřetní. V dohodě musí být uveden předmětný důvod (například právě nadbytečnost, zrušení daného pracovního místa apod.) nebo musí být v dohodě zahrnuto odstupné. Jinak byste se mohli o odstupné připravit.

„Opakovaně se setkáváme s případy, kdy se zaměstnavatelé pokouší podepsat se zaměstnanci nevýhodné dohody (bez uvedení důvodu, bez uvedení, zda má zaměstnanec nárok na odstupné), které je o tyto nároky mohou připravit,“ dodává David Šupej.

Pokud takovou dohodu podepíšete, dost těžko už se pak budete domáhat svých práv.