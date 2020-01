Zájem o půjčky na bydlení meziročně klesl | E15.cz

Hlavně díky regulačním opatřením naše stavební spořitelny evidují čtvrtinový meziroční pokles zájmu o půjčky na bydlení. Podobně na tom jsou i státní programy, které na bydlení půjčují mladým párům. Odborníci ale tvrdí, že to neznamená, že bychom méně investovali do bydlení.

Podle statistik Asociace českých stavebních spořitelen si během prvních třech čtvrtletí letošního roku Češi u stavebních spořitelen půjčili na bydlení 35 miliard korun. Šlo o 41 tisíc úvěrů, přitom průměrná výše jednoho se pohybovala lehce nad 850 tisíci korunami.

Z těchto čísel lze podle tajemníka Asociace českých stavebních spořitelen Jiřího Šedivého vidět jasné ochlazení oproti loňskému roku. Meziročně je zájem o úvěry o čtvrtinu nižší.

„Jde o dopad regulatorních opatření, která vloni uspíšila klientská rozhodnutí vzít si úvěr. Letos naopak části lidí regulace přístup k úvěru zkomplikovala, až zapověděla,“ doplnil Jiří Šedivý.

U Státního fondu rozvoje bydlení je to podobné

V úvěrovém Programu pro mladé, během jeho prvního půl roku fungování přišlo do fondu 636 žádostí v celkové hodnotě skoro 670 milionů korun. Letos až do začátku prosince se jednalo jen o 401 žádostí. Jejich hodnota přitom dosahovala zhruba 474 milionů korun.

Přesto do bydlení investujeme

To ale neznamená, že bychom neinvestovali do svého bydlení. „Lidé v současnosti těží z příznivého hospodářského cyklu. Pozorujeme to na množství realizací, které už před koncem roku překonalo loňské výsledky. Svůj díl má i to, že na vybavení jako žaluzie, garážová vrata či vchodové dveře si lidé většinou nepůjčují,“ sdělil Jan Malysz ze společnosti Lomax.

Co se týče větších investic, největší zájem byl o rekonstrukce a modernizace. „Letos je to konkrétně 43 procent případů, na koupi bytu nebo domu pak připadá zhruba čtvrtina poskytnutých úvěrů,“ uvedl Jiří Šedivý.