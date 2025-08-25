Zelená hypotéka: Móda nebo reálná úspora? Zjistili jsme, jestli se sleva za úsporné bydlení v roce 2025 skutečně vyplatí
Energeticky úsporná hypotéka je trendem současné doby. Mnozí však pochybují o tom, zda vůbec má nějaký reálný přínos nebo ne. Pokud chcete vědět více, přinášíme vám informace týkající se zelené hypotéky.
Když se řekne zelená hypotéka, můžete si představit ledacos. Mnozí ale správně tuší, že jde o financování energeticky úsporné nemovitosti. Většina toto slovní spojení považuje za reklamní trik, my vám můžete potvrdit, že tomu tak není. Pokud se rozhodnete najít hypotéku tohoto provedení pro své vysněné bydlení, můžete získat řadu benefitů navíc a tím pádem ušetřit peníze.
Hypotéka na úsporné bydlení
Zelenou hypotéku mohou získat nejen ti, kdo se pouští do výstavby nové nemovitosti. Zajímavé splátkové podmínky čekají i na majitele objektů provádějících rekonstrukce vedoucí ke snížení energetických nároků stavby. Stejně, jako u klasických hypoték, také v tomto případě musíte splnit základní podmínky v podobě pravidelného příjmu, potažmo bonity a zástavy nemovitosti. Zelená hypotéka všem vyžaduje i něco navíc.
· Nemovitost spadající do energetické kategorie A nebo B
· Doklad o využití hypotéky
Vzhledem k tomu, že energeticky úsporná hypotéka přináší řadu zajímavých slev, doložení profinancování je zcela na místě. Přece jenom, jde o účelový typ hypotečního úvěru.
Jaké jsou slevy spojené se zelenou hypotékou?
Energeticky úsporná hypotéka se v roce 2025 opravdu vyplatí, o tom vás přesvědčí následující řádky. Stejně, jako některé jiné online půjčky, pojí se s řadou výhod a slev v závislosti na tom, u jakého bankovního poskytovatele ji využijete. A jaké bonusy na vás mohou čekat?
· Mimořádná splátka z dotačních programů zdarma
· Sleva na pojištění nemovitosti až 45 %
· Sleva na zhotovení energetického štítku
· Získání vyšší peněžní sumy bez zástavy nemovitosti
Se zelenou hypotékou se u většiny bank můžete spolehnout na to, že neplatíte poplatky za její vedení, což v řádu mnoha let představujevelkou úsporu peněz. Pakliže by vám nestačily peníze z hypotéky na dokončení vnitřního vybavení, při dostatečné bonity lze obdržet další navíc, třeba na nákup nové elektroniky apod.
Takže ano, zelená hypotéka není jen fámou a produktem se stejnými splátkovými podmínkami jako klasická hypotéka. Jde o reálnou úsporu peněz a poměrně zajímavou slevu na energeticky úsporné bydlení, které je v současnosti podporováno z mnoha stran. Zvýhodněné hypoteční úvěry na energeticky úsporné bydlení nabízí kupříkladu Česká spořitelna, UniCredit Bank, Komerční banka, Raiffeisenbank a ČSOB.
Srovnejte hypotéky a najděte tu pravou
Otázkou nyní zůstává, jak se co možná nejrychleji a bez složitostí dopracovat k zelené hypotéce, která vám bude vyhovovat ve všech směrech a bude nejvýhodnější? Na tuto otázku existuje poměrně snadná odpověď. Stačí, když využijete srovnání hypoték na internetu. K tomu vám poslouží porovnávací servery typu Leverage.cz a Půjčka.co.
· Aktualizovaná databáze hypoték na jednom místě
· Přehledná hypoteční kalkulačka
· Spousta dalších přínosných informací
Srovnání hypoték v podání uvedených portálů je zcela zdarma a jsou dostupné 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Výsledek vašeho hledání bude znám během několika vteřin až minut a vy budete ihned vědět, jakým směrem se vydat. Zelená hypotéka je reálnou záležitostí s řadou přínosných benefitů. Pokud tedy plánujete budování energeticky úsporné nemovitosti, byla by hloupost takového řešení nevyužít. Ušetřit můžete nejen na budoucích provozních nákladech takové stavby, ale také na splátkách hypotéky a přidružených službách. Poznejte sílu a moc energeticky úsporných hypoték na vlastní kůži a ušetřené peněžní prostředky investujte po svém.