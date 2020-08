Ani při dovolené v tuzemsku nezapomínejte na pojištění | E15.cz

I u nás se vyplatí mít pojištění pro případ krádeže zavazadel, způsobení škody třetí osobě, úraz či zrušení pobytu. „Myslete na to, že pokud jedete na cestu do zahraničí, také si nesjednáváte pouze zdravotní pojištění. Mimo to by mělo dané krytí vždy obsahovat pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě při běžných činnostech nebo také pojištění zavazadel či storna zájezdu. Čtyřčlenná rodina zaplatí za týdenní pojištění v ČR přibližně 240 korun, což ve srovnání s celkovou cenou týdenního pobytu při pojištění storna stojí určitě za zvážení,“ uvádí Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny.

Kdy toto pojištění využijete

Na pojištění i v Čechách myslete, třeba když vaše dítě jede na tábor. Ne vždy je organizátor pojištěný kompletně. Pokud se projíždíte třeba na kole a srazíte se s dalším cyklistou, může vás to stát spoustu peněz.

V rámci připojištění je také možné sjednat si krytí v případě úrazu při rizikových sportech, které obsahuje například horolezectví, via ferrata vyššího stupně obtížnosti, motoristické vodní sporty, sjíždění řek na raftu, kajaku, kánoi a mnoho dalších.

V takovém případě vyjde celková částka jen o pár desítek korun navíc. K těmto pojištěním si můžete připojistit i domácnost, která bude v době vaší nepřítomnosti prázdná.