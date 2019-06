Autem do Chorvatska či Itálie: pravidla pro cestu jsou stejná | E15.cz

Pokud jedeme na dovolenou do Chorvatska, Itálie nebo na Slovensko, rádi volíme jako dopravní prostředek vlastní auto. Před mnohahodinovou cestou bychom se ale měli pořádně připravit jak my, tak náš vůz.

TOP stav vozidla

Dobrý technický stav našeho vozu by měl být před cestou do zahraničí samozřejmostí. Dejte si pozor na to, že v různých zemích mají různé požadavky na povinnou výbavu a potřebné doklady. Tyto věci si musíte zjistit i o zemích, přes které budete projíždět. V některých zemích chtějí například reflexní vesty pro všechny pasažéry auta, tažné lano nebo hasicí přístroj.

Vůz musí mít platné povinné ručení (s sebou malý technický průkaz a zelenou kartu). U zelené karty si opatřete kopii a vezměte si ji s sebou, policie v zahraničí si totiž při nehodě často originál zelené karty bere k sobě. Dobré je sjednat i havarijní pojištění. To si můžete zaplatit jen na dobu cesty. Starší řidiči nad 60 let by též měli mít vyřízen doklad o zdravotní způsobilosti.

Myslete na to, že i pneumatiky si zaslouží pozornost. Ty by měly být správně natlakované. Při kontrole tlaku pneumatik nezapomeňte na to, že čím více bude auto naložené posádkou i zavazadly, tím by měl být tlak vyšší.

Pojištění navíc?

Pojištění bychom při cestě za hranice neměli podceňovat. Na nutnost sjednat si cestovní pojištění většinou řidiči nezapomínají, občas ale považují za zbytečné připlácet si za dobrovolné havarijní pojištění, když již platí povinné ručení.

„Je potřeba dobře rozlišovat, k čemu které pojištění slouží. Povinné ručení chrání klienta před hrazením nákladů za škodu, kterou způsobí. Pokud by neměl toto pojištění, nejen že se vystavuje pokutě, ale hlavně by musel platit náklady ze svého. I když má povinné ručení nálepku ‚povinného‘ pojištění, je důležité i pro samotného klienta, protože jej chrání před velkými náklady. Z povinného ručení se ovšem platí jen škody na cizím majetku, nikoliv na autě klienta. Na pokrytí škod na vlastním autě slouží právě havarijní pojištění,“ vysvětluje Michal Kozub, z pojišťovny Direct. Pro případy nehod je nutné obstarat si protokol od policie. Bez něj rozhodně neodjíždějte od nehody, pojišťovna by mohla mít problémy s plněním.

U základního povinného ručení popřemýšlejte nad navýšením limitů pro různé pojistné události. Zaměřte se i na rozsah asistenčních služeb.

Rady a tipy pro samotnou cestu

1. Naplánujte si trasu, prostudujte předpisy

Pořádně si naplánujte trasu cesty. Spolu s ní nastudujte i předpisy zemí, přes které pojedete. Zjistěte si poplatky či mýtné, povolené rychlosti na různých druzích komunikací a také různá další nařízení.

2. Nepřítelem řidiče je únava

Hlavně buďte odpočatí. Podle odborníků jsou reflexy unaveného řidiče podobně zpomalené, jako kdyby byl podnapilý. Ideální je se dobře vyspat několik nocí před cestou. Ideální stav je, pokud posádku auta tvoří dva řidiči, kteří se mohou během cesty střídat. Bez přestávky bychom měli řídit maximálně čtyři hodiny.

3. Za volantem neležte, hlídejte si polohu rukou

K bezpečné jízdě přispěje správné sezení řidiče: opěradlo byste měli mít ve svislé poloze, vzdálenost volantu od hrudníku by měla být 25 centimetrů a sedačku má být v takové poloze, aby noha na sešlápnutém pedálu byla volně pokrčená. Tento na první pohled nepatrný detail vám může pomoci rychleji zareagovat v nenadálé situaci. V neposlední řadě ke správné poloze při řízení patří i správné držení rukou na volantu, a tím je takzvaných tři čtvrtě na tři: levá ruka řidiče by měla vždy spočívat na devíti hodinách, pravá na třech hodinách.

Ze statistik

Podle Českého statistického úřadu v roce 2017 na dovolenou autem vyrazilo 47 procent Čechů. Nejčastěji jedeme do Chorvatska, Itálie nebo na Slovensko. Podle statistik Ministerstva zahraničních věcí sice počet dopravních nehod, které se českým řidičům stanou v zahraničí, klesá – v roce 2018 se jich odehrálo 95, o rok dříve 125, přesto se při dlouhé cestě autem vždy vyplatí zvýšená obezřetnost.