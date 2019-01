Češi loni rekordně měnili dodavatele elektřiny, důvodem růst cen | E15.cz

Češi v loňském roce rekordně měnili dodavatele elektřiny. Počet změn se proti roku 2017 zvýšil o téměř 60 procent na 570 511. Dosud nejvíce změn, 473 128, bylo v roce 2012. Vyplývá to z aktuálních dat Operátora trhu s elektřinou (OTE). V roce 2018 meziročně stoupl také počet změn dodavatele plynu, a to o 15,8 procenta na 263 425. Podle analytiků je hlavním důvodem výrazný růst velkoobchodních cen energií, které následně obchodníci začali promítat do koncových cen pro zákazníky.