Cestování se psem: Pojistit jej, nebo nepojistit? | E15.cz

Cestování se psem není jen tak. Máte zodpovědnost za něj i za posádku auta. Zapomeňte na to, že psa prostě posadíte na sedačku a jedete. Zvíře totiž musí být řádně zajištěno. Jinak vám hrozí pokuta až ve výši dva tisíce korun.

Zákon definuje, že přeprava zvířete by měla být bezpečná pro všechny účastníky silničního provozu. Zákon ale neříká nic konkrétního. Obecně byste měli mít psa zajištěného tak, aby vám během jízdy nepobíhal uvnitř auta. Ideální je proto psa převážet v kufru nejlépe za mříží. Pokud to nelze, pořiďte psovi pásy. Malá plemena můžete dát i do přepravky. I tu přichytíte bezpečnostním pásem.

Tak jako člověk, i pes může mít vlastní zdravotní pojištění, označované také jako pojištění veterinární péče. To může zahrnovat náklady na léčbu u veterináře, finanční kompenzaci v případě smrti zvířete a výdaje z odpovědnosti z vlastnictví psa.

Spousta pojišťoven nabízí pojištění mazlíčků. Je potřeby volit podle parametrů vám, respektive psovi, na míru. Zaměřte se na limity pojištění, a jaká je spoluúčast pro případ, že by se vašemu psímu společníkovi opravdu něco stalo. Velice vhodné je mít i pojištění odpovědnosti.

„Pojištění odpovědnosti kryje škody, které pes způsobí třetí osobě. Pokud na chalupě rozkouše dalším ubytovaným turistické boty, vběhne běžkaři nebo cyklistovi do cesty, a ti si poničí své sportovní vybavení. V takovýchto případech vás může připojištění za pár korun ochránit před dalšími náklady a značným prodražením samotné dovolené,” doporučuje Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

Se psem do zahraničí

Stejně jako lidé i psi (a také kočky) musejí být na cestu za hranice vybaveni vlastním pasem, který jim můžete opatřit u oprávněného veterinárního lékaře. Zvíře též musí být označeno, nejčastěji mikročipem nebo tetováním a musí být očkované proti vzteklině, případně proti dalším onemocněním dle pravidel státu, do něhož cestujete. Mějte také na paměti, že některé země neumožňují vstup na své území mláďatům do tří měsíců věku, případně zakazují vstup některých druhů zvířat, a to i psům určitých plemen.